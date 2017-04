LA RECONSTRUCCIÓN DEL PERÚ

Lima metropolitana, no solo es la capital latinoamericana más privilegiada del continente Sur, sino también la más desordenada e improvisada como ciudad, ya sea por la mala gestión de sus autoridades o por su expansión demográfica y urbanística, que ha logrado que la otrora Ciudad de los Reyes, se convirtiera en la ciudad latinoamericana más sedienta, como consecuencia de proliferación de barrios periféricos, conocidos también como pueblos jóvenes, y consecuentemente, estos se vean privados de los servicios más indispensables como el agua potable.

La búsqueda de nuevas oportunidades, ha hecho que la población crezca de manera desorbitada y desordenada, según, el último informe poblacional de Ipso Perú 2016.

Lima, concentra la mayor cantidad de habitantes con 10´051,912 mil habitantes y con un déficit del servicio de agua, en más de 10 distritos que dentro de sus zona franca albergan a pueblos jóvenes, sobre todo ubicados en zonas altas del cono norte como: el pueblo joven Señor de los Milagros, Carmen Alto y el asentamiento humano en el distrito de Comas, mientras que en la zona Sur, en el distrito de Ate el asentamiento humano Santa Cruz, Unión Perú y la asociación de viviendas La Encalada, y en toda la periferia de Villa María del Triunfo, siendo las principales zonas, no cuentan con el líquido elemento.

El plan maestro para Lima metropolitana que tiene Sedapal, para el abastecimiento de agua, como primera fase es: ampliación de la presa Poma-cocha, construir un canal revestido de concreto al margen del rio Yauli, la ampliación de la presa Huallacocha.

Como segunda etapa, la ampliación de la planta de Huachipa, denominado como Ramal Sur que beneficiará al distrito de Villa María del Triunfo.

Para este 2018, lo que se quería es afianzar el almacenamiento en el rió Rimac, con la optimización del excedente del rio Santa Eulalia, lo que ha creado las condiciones para el nuevo embalse Autisha, lo que crea un mayor porcentaje en almacenamiento de 25 MMC, con un cauce 32.,de 76 m. de longitud, y con una altura de 152 M., con la finalidad de atender la gran expansión que se viene desarrollando en la zona sur de San Juan de Lurigancho, Alto Cajamarquilla, es por eso que la primera línea ramal norte de la planta de tratamiento de Huachipa, atraviesa la quebrada de canto grande, lo cual le da más fluidez entre el ingreso del túnel 1 y la salida del túnel 2.

Lo descrito en los párrafos anteriores, es la visión de Sedapal, y del presidente Kuczinski, en su campaña. Cuando asumió la presidencia, ofreció en primer lugar darle agua al Perú, y para esto trabajar hombro a hombro con todos sus ministros.

Anunció también un incremento del PBI del 4%, pero se descubrió el robo de Odebrecht y más empresas del Brasil, el Fenómeno del Niño, las inundaciones, y el destape de las obras peruanas como Chicheros, Olmos y otras, que iban a subir la economía y nos quedamos en la situación que los peruanos y todo el mundo sabe, “EL PERÚ LLENO DE LODO”, gracias a las autoridades que manejaron los recursos para prevenir desastres y no hicieron nada, o hicieron por ejemplo puentes que se los llevó el rio.

Con esa omisión, las malas autoridades han permitido que el Perú se convierta en lagunas, en lugar de departamentos. Se dice que los principales ministerios en años anteriores tenían 1,000 millones de soles para atender los desastres, en los programas de prevención.

La situación es tan grave, que tiene que haber una investigación científica, una planificación para que este Gobierno que le tocó asumir la peor responsabilidad de la historia, como es reconstruir un nuevo Perú, puedan devolver a los ríos lo que les corresponde y los ladrones de terrenos les quitaron, y reubique a los damnificados que se han quedado sin casa y lo han perdido todo.

Por lo pronto se sugiere que haya reprogramación en el presupuesto de la República, para hacer lo que no se hizo para evitar tan incalculables daños.

CONCLUSIONES



Las incesantes lluvias que han caído en el norte, Centro y Sur del país, si bien es cierto nos ha dejado muertes y desolación, y más de un millón de peruanos sin hogar, también nos deja una gran lección: tenemos que hacer una nueva construcción, “no reconstruir sobre la base de los mismo” para que las ciudades no sean tan vulnerables ante los desastres naturales. Por eso es importante no dejarnos llevar por propuestas baratas, que a la larga no necesariamente son las mejores.

Es urgente contar con un plan de construcción con enfoque de riesgo climático, pasada la tormenta se debe hacer un plan a corto, mediano y largo plazo hasta el 2050 por lo menos, que tenga ver con la rehabilitación social y económica de las ciudades afectadas y la funcionalidad de los servicios básicos de salud para prevenir enfermedades y plagas como el dengue. Y también se debe incluir en los programas de reconstrucción en el corto plazo, el tema de la educación.

A mediano plazo se deben promover incentivos económicos y fiscales, como la exoneración del pago de impuesto y la devolución del IGV. A largo plazo debemos construir, una nueva infraestructura pública urbana y rural con un nuevo diseño de las cuencas hidrográficas y mirando siempre la prevención de los riesgos ante los desastres .

Si bien es cierto, esta tarea demorará varios años, es importante empezar por lo primero hacer una limpia en las quebradas, en todos los sentidos y no permitir que la población viva ahí, gran parte de culpa de este desorden la tienen los alcaldes, que se convierten en demagogos de la palabra y ofrecen un título de propiedad a cambio de votos.

Debemos tener un proyecto de ciudad con canales por donde pueda discurrir el agua.

Así mismo construir puentes con un buen estudio del suelo como se sabe la zona norte, es y será siempre vulnerable ante estos hechos.

Creo que el Ministerio de Salud, debe promover en conjunto con las regiones de cada ciudad programas de prevención sobre el contagio del dengue y lo debe hacer en los centros escolares, en los comedores populares, en los centros o albergues donde se encuentran los damnificados.

Para empezar con orden, se debe hacer leyes sobre el cambio climático y sobre el ordenamiento territorial, sobre la invasión de las quebradas y las riberas de los ríos, esto es declarando zonas intangibles a todos los pueblos afectados. Se debe hacer mapas.

Creo que así como las Fuerzas Armadas, están apoyando al Gobierno en todos los ámbitos de ciudades desaparecidas, transporte de heridos, de personas a lugares seguros, labores de rescate, entre otras, se sugiere que todos los trabajadores de escritorio, los de la Contraloría, ministerios y demás instituciones, también deberían estar ayudando en todas las ciudades que se necesitan manos, ahora ya no deben trabajar en oficinas, sino en donde hacen falta manos y gente con buena voluntad que acompañen a repartir los alimentos por ejemplo. Para el Estado trabajar en forma conjunta no es fácil, pero debemos apoyar en la reconstrucción de un nuevo Perú, organizándonos.

Se debería denunciar a los traficantes de tierras que no han respetado los cauces de los ríos, para que no intenten sorprender nuevamente a los damnificados.

Canalizar los ríos para evitar desbordes.

Que todo el Perú se una, por encima de toda coyuntura política.

La arquitecta Constanza Remar, ex ministra de Transportes dice que el Colegio de Arquitectos, de Ingenieros y demás instituciones afines, se han puesto de acuerdo para contribuir en la reconstrucción con una planificación adecuada, sería de gran utilidad contar con el grupo de profesionales que son los que saben el “como”.

El Estado debe formar comisiones con las municipalidades, colegio de Arquitectos, de Ingenieros e instituciones afines que harían los planos, se sugiere adoptar medidas para que no intervengan los políticos.

Este proceso no es labor de los economistas, ni de abogados, actualmente el director de Normativa, es un abogado

Tenemos terrenos, nuestro territorio es muy grande, un Gobierno correcto y una Fuerza Armada que trabaja para hacer un Paìs digno de todos los peruanos.

Sandro Martin Bejar