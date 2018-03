LA LEY MORDAZA DE MULDER

Asimismo, el uruguayo Danilo Arbilla, ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, explica la publicidad estatal sirve para hacer cosas buenas y malas. “Pero es una forma que tiene el Estado de apoyar a la libre discusión de las ideas y para que haya pluralidad en los medios de información”, manifiesta. “Perú es uno de los pocos países que avanzó en temas de controlación de publicidad estatal, por eso sorprende este proyecto. Esta ley es mala. No es mordaza, es peor. Quiere que al ciudadano solo se le informe por un solo medio, por un solo caño. Es antidemocrática porque no permite elegir dónde, cómo y con quién se informa”, asevera.