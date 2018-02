LA LECHE NO ALIMENTA

SEÑORES DEL VASO DE LECHE, REEMPLACEN A LA LECHE POR QUINUA, KIWICHA, ARROZ INTEGRAL Y SOYA CULTIVADA NORMALMENTE EN EL PAÍS, SIN MODIFICARLE EL ADN.

El pleito de la ambiciosa empresa Gloria, con los lecheros pequeños. es un abuso, porque como no hay quien investigue, esta empresa hace lo que quiere y saca avisos que no se ajustan a la verdad, porque los pequeños lecheros que son miles, sales a desmentirla diciendo que si no se ajustan a sus requerimientos, no les compran la leche fresca.

¿Por qué quiere hacer la leche envasada en lata?, para ponerle leche en polvo.

La leche en polvo en otros países la tienen un año almacenada, y es el producto de las vacas que dan más de 60 litros, normalmente están programadas para dar 30 litros, pero les ponen hormonas y llegan a dar hasta mas de 60 litros.

De este modo las ubres les crece el doble se les cuartea, y sangran, entonces les dan antibióticos, con todo eso viene la leche en polvo, mas otro año en los almacenes del Perú, son dos años que pasan para ser utilizadas.