Para escribir sobre los medios de comunicación, es necesario conocer cómo y cuándo llegaron a nuestras vidas. Para ello, vamos a recordar y mencionar algunos acontecimientos que marcaron historia en la era de las comunicaciones.

Cabe resaltar que el siglo xx es el siglo de la electrónica y por lo tanto marcó vigencia en las comunicaciones, aquí tomaron fuerza el libro, el cine, la radio y la televisión, porque estos cambios evolucionaron la relación social y a la vez mejoraron nuestra calidad de vida en todos sus ámbitos.

Un hecho que marco relevancia para las comunicaciones fue la llegada del hombre a la luna en 1969, este hecho fue transmitido por la televisión y radio y gracias a los medios y millones de personas de todo el planeta conocieron esto de forma muy cerca. Hace 5 mil año de produjo la era de la escritura, lo que significó en definitiva el progreso humano. Se podría decir que fue el auge de las comunicaciones.

Las comunicaciones:

Dentro de las características básicas que debe tener el periodismo están la expresividad, donde el individuo tiene una cercanía con la vida variada de las personas, la rapidez, es una de las características más relevantes del periodismo ya que gracias a la difusión instantánea de las noticias, puedes estar informado en tiempo real de los acontecimientos más importantes del mundo, la difusión llega cada vez a mayor cantidad de personas, esto es un avance de las telecomunicaciones.

Los primeros medios de comunicación instantánea, aparecieron en 1844 con el teléfono por cable y en 1895 con el teléfono sin cable lo que era un éxito en las comunicaciones. La infografía, aparece en las comunicaciones como un instrumento que nos permite a los reporteros mostrar información que es necesaria, transmitirla a través de diagramas diseñados por informáticos, de manera rápida y sencilla se muestra lo acontecido, esta técnica es la infografía. Usualmente se utiliza esto para los mapas, planos o para mostrar ciertos pronósticos de clima.

Las computadoras llegaron a nuestras vidas para permitirnos transmitir información instantánea alrededor del mundo, lo que nos permitió a los seres humanos organizarnos a una escala más global. Gracias al internet, hoy día podemos conocer los últimos acontecimientos que acontecen al otro lado del mundo y podemos comunicarnos con familiares o amigos en tiempo casi real. Así mismo, podemos encontrar la información que queramos mediante el internet, sería un pecado que en estos tiempos no estemos bien informados.

Los medios de comunicación son parte esencial de los procesos de comunicación en las sociedades modernas. Utilizar una estructura dinámica para transmitir un mensaje es esencial ya que está demostrado que de esta manera es mucho más fácil llegar a las masas que son los televidentes o espectadores. Los medios también tienen que ir a la par con la informática y las telecomunicaciones, es decir tienen que actualizarse. Tenemos la ventaja de poder utilizar todos los instrumentos para que nuestro mensaje llegue con mayor eficacia.

Hablar de globalización es hablar de la difusión y manipulación de mensajes, lo que significa que si bien es cierto una era globalizada es una tendencia al establecimiento de una cultura global, también es poner en riesgo la información ya que como sabemos muchos medios de comunicación persiguen intereses ya sea propios o políticos. Como el caso de leche Pura Vida, un tema que debieron sacar a la luz hace mucho tiempo pero sin embargo esperaron y cuando por fin salió a la luz, sólo algunos medios de comunicación fueron casi objetivos, sin embargo existían medios de comunicación que ni siquiera mostraron la noticia por el simple hecho que Pura Vida les paga la publicidad en su medio, y por ende, son casi intocables.

Si esto sigue ocurriendo difícilmente estaremos informados de todos los hechos que son relevantes para la sociedad. Esto es a lo que llamamos manipulación o hacerse de la vista gorda. Actualmente, los mensajes son manipulados en un lugar lejano por personas ajenas y a veces con intereses ajenos a la persona que los recibe.

¿Como tener medios objetivos si la mayoría de medios le pertenecen al mismo grupo? No hay mucho que escoger, esto es lo que denominados concentración de medios. Se están monopolizando los medios de comunicación en nuestro país. Han pasado de tener un rol estratégico en la comunidad a un área donde apuntan las mayores inversiones económicas. Como el caso del grupo “La República” y el grupo “El Comercio”. Hubo todo un tema mediático por esto, pero no paso de un mes y luego quedó en el olvido, pocos peruanos son los que realmente conocen a que grupo pertenecen los medios más leídos de nuestro país.

No podemos olvidar el rol que cumplen los medios, el de informar con veracidad, objetivamente y con claridad a la sociedad de cómo está funcionando el sistema de gobierno por el que pasamos, pero en algunos casos tenemos la sensación que se hacen de la vista gorda, incluso llegamos a pensar que algunos hecho o tragedias son cortinas de humo para tapar las falacias de nuestros jefes de estado. Sin embargo, los reporteros mencionan que estamos dejando de leer, cuando la realidad es que ya no queremos leer ciertos diarios porque no tenemos confianza de estos y sentimos que no son objetivos.

Todos nos comunicamos, comunicarse es parte de la cotidianeidad, y hablar de las comunicaciones es sumergirnos en un mar de diversos puntos de vista y contradicciones que no llegaríamos a un acuerdo. Recordemos que todas las personas tienen opiniones distintas y lo más importante de esta carrera es respetar las opiniones de los demás aunque en muchos casos no compartamos la opinión. Es imposible no escuchar a los demás, porque nos estaríamos evitando de conocer las perspectivas de los demás, y así se nos complicaría entender a las personas cuando para ser objetivo tenemos que observar el hecho desde varios ángulos para así proporcionar información veraz.

Los medios de comunicación tratan siempre de persuadir al público indirectamente según sus propios intereses, y es por eso que cuando observamos un reportaje tenemos la sensación que hay una posición frente al tema, que muchas veces no es apreciable directamente para los televidentes o lectores, pero para aquellos que conocemos de esta profesión sabemos que la persuasión es utilizada en los medios de comunicación.

El instrumento más importante de socialización es la comunicación, sin la comunicación no podríamos manifestar nuestras ideas ni creencias, ni podríamos transmitir mensajes y con ello sería difícil de comprendernos, e incluso los animales tienen formas de comunicarse entre sí. La importancia de la comunicación se da en todos los ámbitos de nuestras vidas y todo el tiempo, en la familia, en la escuela, la universidad, el trabajo, entre otros campos.

Los medios culturizan y alienan, ya que por un lado informan y educan pero por otro lado manifiestan falsos ídolos y falsas doctrinas. Los padres de familia deben tener mucho cuidado con la libertad del uso de las redes sociales para sus hijos, ya que por este medio también podrían ser víctimas de facinerosos. Es decir, todo tiene su lado positivo y su lado negativo, siempre ser cauteloso y tratar de utilizar de forma productiva los instrumentos que tenemos para culturizarnos.

La publicidad cumple un papel fundamental en las comunicaciones, hoy día se ha convertido en la gran transformación ya que busca el cambio de actitudes y comportamientos de los usuarios. Por ello, se realiza un estudio integro donde cientos de psicólogos deciden el spot publicitario que lanzaran. Colocar segundos de publicidad en la televisión o la radio, cuesta mucho dinero, pero si los auspiciadores pagan el precio es porque lo recuperan en ganancias, por lo tanto la publicidad es un ente que muy sutilmente tiene fuerza en nuestro accionar.

Por Lorena Rojas Ruiz.