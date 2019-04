LA CORTE SUPREMA ANULA ABSOLUCIÓN DE URRESTI POR CASO BUSTIOS Y ORDENA NUEVO JUICIO

La Sala Penal de la Corte Suprema de justicia ordenó la anulación de la sentencia que declaró a Daniel Urresti inocente, por el caso de asesinato del periodista Hugo Bustíos, por lo que se reabrirá un nuevo juicio.

En este nuevo proceso oral, no participarán los magistrados que anteriormente absolvieron al ex ministro del Interior de culpabilidad. El fallo judicial está considerando que el tribunal anterior no ha ponderado las pruebas que señalan a Urresti como coautor del homicidio de Bustíos, como es el testimonio principal de Ysabel Rodriguez Chipana, quien asegura haber visto a Urresti participar en el crimen, pero la sala que estuvo a cargo de la magistrada Miliuska Cano lo consideró dudoso.

Además se critica que a pesar de existir pruebas para calificarlo como delito de lesa humanidad, el fallo absolutorio no lo considera como tal.

En su defensa, el actual jefe de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, asegura no amilanarse y además se pone a derecho porque es respetuoso absoluto de lo que la ley disponga.

Se conoce que Daniel Bustíos fue asesinado en Ayacucho en 1988, cuando laboraba en la revista Caretas y Urresti era capitán del Ejército y jefe de Inteligencia de un cuartel.

Karim Del Rosario.