LA COMUNIDAD EUROPEA PREOCUPADA POR MOVIMIENTOS INDEPENDENTISTAS

Por: José Collantes

El presidente de la Comunidad Europea, Jean-Claude Juncker, manifestó que no quiere a Cataluña como estado independiente por que crearía un precedente que motivaría a otras regiones de Europa a seguir el mismo camino cesionista con las actuales naciones. “Si permitimos -y no es asunto nuestro- que Cataluña se separe, otros harán lo mismo. Y no quiero eso”, declaró Juncker en la Universidad de Luxemburgo.

Asimismo, la máxima autoridad ejecutiva comunitaria ha sido claro en manifestar que no tiene ninguna intención ni le corresponde mediar en el conflicto entre España y la región de Cataluña, y confía que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, resuelva este asunto interno. Además, Juncker fue enfático al señalar que el gobierno español debe tener las iniciativas para que la situación no se salga fuera de control, ya hay que cosas que no se han hecho a tiempo.

Existe una gran preocupación en toda la Comunidad Europea por un posible efecto contagio a otras regiones en Europa con problemas territoriales internos y reivindicaciones independentistas. “No me gustaría tener una Unión Europea que en 15 años se trasformara en una Unión Europea de 98 países. Ya es difícil con 28, con 27 no será más fácil, pero con 98 imagino que sería imposible” dijo Juncker en alemán, bromeando que elegía ese idioma para que nadie en Cataluña lo entienda.

El 19 y 20 de octubre en Bruselas se llevará a cabo el Consejo Europeo, donde se reúnen jefes de estado y de gobierno de la Unión Europeo, y se espera que uno de los puntos en agenda sea la declaración de independencia de catalana, aunque para esas fechas, ya se habrá vencido el plazo otorgado por Rajoy al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para que certifique si hubo declaración unilateral de independencia o no.