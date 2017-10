LA ACUMULACIÓN DE BASURA PERJUDICA A TRANSEÚNTES Y VECINOS

La gente no sabe que hacer con la basura que son fuente de malos olores, de infecciones y de enfermedades, de contaminación ambiental y de alimañas; no quieren tener en sus casas estos contaminantes y creyendo que se deshacen de ellos los tiran en las esquinas, por las calles, en causes, en predios baldíos, cualquier lugar es bueno para tirar sus desperdicios.

Debido a las actividades humanas modernas y el consumismo, han aumentado mucho la cantidad de basura que generamos, lo anterior junto con el ineficiente manejo que se hace de la basura provoca problemas de salud y daño al medio ambiente. La basura es quemada o llevada a vertederos, lo que constituye de una u otra forma un conjunto de problemas de diversa índole.

La basura inorgánica

La basura inorgánica es todo desecho de origen biológico, es decir de origen industrial o algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas etc. Los desechos peligrosos, ya sea de origen biológico o no, constituye un peligro potencial y por lo tanto debe ser tratado como tal, por ejemplo: material médico infeccioso, material radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas como las pilas. Hace falta instruir a la población para aprender a tratar este tipo de desperdicios.

Este es un problema que si no se atiende correctamente y con la prioridad adecuada puede ser una bola de nieve de dimensiones desconocidas. La basura constituye un problema no sólo para nuestra sociedad, sino que para todas las sociedades del planeta.