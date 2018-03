JORGE BARATA: ME REUNÍ UNAS CUATRO VECES CON KEIKO FUJIMORI

El ex representante deen Perú Jorge Barata entregó dinero para la campaña de todos los ex presidentes de la República y a Keiko Fujimori , lideresa de Fuerza Popular.

En el interrogatorio que respondió ante el fiscal José Domingo Pérez, en Sao Paulo, Barata dijo que él siempre fue el responsable de los aportes a los partidos políticos, “a los representantes de los partidos, y en algunos casos directamente a los presidentes.

Reuniones con keiko

Barata confirmó entonces que Keiko Fujimori era la candidata favorita de la constructora brasileña, por lo que optó por apostar por la campaña del partido naranja.

El portal IDL-Reporteros publicó estas declaraciones.

“Nosotros creíamos que era la persona más capacitada y calificada para liderar el país en ese momento”, respondió al fiscal Pérez.

Y continuó: “Teníamos interés de que el país tuviese un crecimiento, que se desarrolle. Teníamos interés de tener las puertas abiertas para poder establecer el diálogo o resolver algún tema que tuviésemos con el gobierno de turno”.

Barata relató que, en ese sentido, sostuvo reuniones con Keiko Fujimori, para la campaña del 2011.

“Personalmente debo haber tenido unas tres o cuatro reuniones con la señora Keiko Fujimori en el periodo de campaña y después del periodo de campaña, cuando ella ya había perdido las elecciones”, afirmó.

Además, reveló que Keiko Fujimori expuso su plan de gobierno ante el “Grupo Brasil”, que dirigía Barata.

“Seguramente en 2010, porque tengo aquí la fecha de convocatoria del Grupo Brasil, yo la convoqué como a otros candidatos que fueron a hacer conferencias para nosotros. Ella presentó su plan de gobierno. Yo era el presidente de ese grupo. Tuve oportunidad de estar con ella, sentarme en la misma mesa y conversar sobre su plan de gobierno. Ella hizo una presentación bastante extensa”, declaró.

Jorge Barata recordó también que después de aquel evento, tuvo otras oportunidades para reunirse con la hija de Alberto Fujimori, entonces congresista.

Es oportuno señalar que, antes de las declaraciones de Barata, Keiko Fujimori había negado reuniones con él, y solo admitió la que mantuvo ante el grupo de empresas brasileñas.

El abogado de keiko

El testimonio de Barata difundido ayer por Ideele-Reporteros incluye una secuencia donde un abogado de Keiko Fujimori lo interroga, y la primera pregunta que hizo fue si Odebrecht había apoyado el 2011 la campaña de Mercedes Aráoz como candidata del Apra.

“No –contestó él–. La verdad es esa candidata, que era del Apra, entre el proceso de confirmación de su candidatura, ella salió de la campaña. Renunció antes de la primera vuelta. Entonces no hubo aporte. Pero podría haber habido si ella hubiese continuado en la campaña”.

Luego le preguntó si tenía pruebas de que el dinero dado a Yoshiyama y Bedoya había ingresado a las arcas del partido, a lo que Barata dijo no. Entonces el abogado de Keiko se interesó por la campaña de PPK, tratando de que enfatice en el rol de De la Puente.

Un interés similar mostró el defensor al tratar de que Barata reafirme si Dan On pidió el apoyo para Toledo. Casi como si tratara de que apunte a los demás y no a Keiko Fujimori.❧

“Se entregó dinero a todos”

¿A qué otros ex presidentes del Perú se determinó entrega de dinero o se dio?

Se entregó dinero a todos los presidentes de la República. Se entregó dinero al presidente Alejandro Toledo para su campaña. Se entregó dinero para el presidente Humala Tasso. Se entregó dinero para el presidente Alan García. Se entregó dinero para el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y se entregó dinero para la candidata Keiko Fujimori.

¿A qué congresistas o ex congresistas peruanos se determinó la entrega de dinero o se entregó dinero?

Indirectamente, a través de sus partidos. No sé si los partidos entregaron el dinero a los congresistas. Quien tendría que informar son los propios partidos políticos. Con relación a alguna entrega puntual, que hayamos hecho a través de nuestros proyectos. Yo no tengo cómo hacer un levantamiento general de información de cuántos congresistas fueron y cuánto fue dado para cada uno. […]

“Las entregas fueron el 2010”

Respecto al señor Kuczynski, ¿la donación fue?

300 mil dólares.

¿Destinado a la señora Susana de la Puente?

A través de Susana de la Puente, que era una de las jefes de campaña… no sé exactamente qué papel desempeñaba. Pero era del partido del señor PPK.

¿En qué fechas?

Todas esas entregas ocurrieron en el segundo semestre de 2010. Y para los partidos que fueron a la segunda vuelta, en el primer semestre de 2011.

¿Cómo fueron hechas esas entregas? ¿Personalmente?

Personalmente, en mi oficina.

¿Cómo fue la generación de ese dinero?

Todo fue hecho bajo el mismo proceso. Yo pedía la autorización a nuestra casa matriz, a través del sistema Fox, mandaba un email – ‘Campaña nacional’, establecía el valor, el señor Mameri autorizaba y el Departamento de Operaciones Estructuradas, a través del señor Hilberto Silva, me hacía llegar el dinero a mi oficina. Y ese dinero era entregado a los candidatos.

“En el local del partido”

¿Puede explicar en qué circunstancias se hicieron esas donaciones ilegales para los partidos?

La contribución al partido del señor Alan García fue en la campaña de 2006. Nosotros entregamos alrededor de 200 mil dólares para la campaña del señor Alan García Pérez. La persona que me buscó y pidió esa contribución era del partido, se llamaba Luis Alva Castro. Y por intermedio suyo hice la entrega para el partido del señor Alan García Pérez.

¿Cómo fueron las entregas?

Fue en dinero. No recuerdo en cuántas armadas. Deben haber sido en 3 o 4, de 50 mil o alguna cosa en ese sentido.

¿Usted personalmente hizo las entregas?

Yo personalmente hice las entregas.

¿En el local [del partido]?

Una de ellas fue en el local del partido. Las otras fueron en el departamento del señor Alva Castro.

¿El señor Alan García tuvo conocimiento de esto?

Yo espero que sí [risas].

Humala/Toledo

En la campaña de 2011 aportamos, como ya fue dicho, con la campaña del señor Humala. Fue una entrega de 3 millones de dólares. Parte de ese dinero fue entregado aquí en Brasil al señor Valdemir Garreta, y otra parte en Perú, a la señora Nadine Heredia. Ese dinero fue entregado durante el periodo 2010-2011, en campaña. En esa campaña fue entregado al partido de la señora Fujimori un millón 200 mil –una parte a través de la Confiep y una parte a su partido–; y al señor Kuczynski fue entregado 300 mil dólares, también a sus partidarios.

¿En qué año?

En 2011. A Toledo le fueron entregados 700 mil dólares vía el señor Avi Dan On. Fueron algunas personas, una de ellas la señora Susana de la Puente. Eran emisarios de ellos. No recuerdo el nombre de la persona. Ella era quien coordinaba, me llamaba, y me decía que iba a enviar a alguien… creo que se llamaba José Luis…”

Estos son los testimonios con los que cuenta el Ministerio Público, los cuales reproducimos textualmente, sin tomar las declaraciones de las Comisiones encargadas de la investigación, por el simple hecho de que “estas” toman la información para su base de datos, de todos los medios de información, no son investigaciones con resultados propios de cada “Comisión”.

Lo único cierto es que la ciudadanía, todos los peruanos, somos víctimas del robo y el latrocinio. La traición a la patria se da por nuestros gobernantes, por los poderes del Estado.

Todos roban, los empresarios, señores en la mayoría las empresas roban, hasta en las que ayudan a nuestro país ONGs, hay gente que roba. Es muy fácil de comprobar: los trabajadores, tienen que demostrar que sus signos de riqueza están de acuerdo con sus entradas.

Creemos que a estos malos peruanos, se les debe quitar en primer lugar, la nacionalidad peruana y la prohibición ejercer algún cargo de por vida.