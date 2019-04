JORGE BARATA DEVASTADO POR SUICIDIO DE ALAN GARCÍA

El sorpresivo suicidio del ex presidente Alan García, ha caído como una bomba al ex superintendente de la constructora brasileña Jorge Barata, quedando totalmente devastado al enterarse de la fatal decisión que tomó el ex mandatario peruano.

Así informó la periodista Mónica Bergamo que labora en el medio Folha de Sao Paulo, en su nota periodística relató, que “Barata estaba arruinado” tras la penosa noticia. Además, rememora que los ex directivos de odebrecht llegaron a declarar los actos ilícitos que realizaron en el segundo gobierno de Alan García. En otra parte del texto menciona que el testimonio de Marcelo Odebrecht a los fiscales peruanos “fue vago” ” y que respondió sin saber especificar nada, y creyó que posiblemente se hayan hecho pagos a García, ya que “siempre” habían pagos no contabilizados para políticos del país.

También menciona que el único beneficio personal que García recibió y está en investigación, sería el pago de 100 mil dólares por dictar una conferencia que efectivamente dio en la brasileña Fiesp. Este hecho fue revelado por un abagado subcontratado por Odebrecht.

