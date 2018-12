ISC A CASINOS Y TRAGAMONEDAS: ¿PAGA LA EMPRESA O EL CONSUMIDOR?

Especialistas coinciden en que el esquema del ISC para el sector complica el traslado de la carga impositiva al consumidor y no permitiría reducir externalidades. La derogación tendría un impacto reducido en las cuentas fiscales del 2019.

“El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los casinos y tragamonedas, que según el Decreto Legislativo (DL) 1419 aplicará desde enero del 2019, no contribuiría a reducir externalidades negativas como la ludopatía debido a que su diseño no establece con claridad cómo trasladar la carga impositiva al consumidor. Su derogación en el Congreso provocaría que el Estado deje de recaudar S/135 millones adicionales al año desde el 2019, como había estimado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto no afectaría la esperada consolidación de los ingresos fiscales.

El Ejecutivo, mediante las facultades que le delegó el Congreso, promulgó en septiembre el DL 1419 para gravar con ISC a casinos y tragamonedas. Esta semana, la Comisión de Constitución aprobó un informe de un grupo de trabajo coordinado por el congresista Miguel Torres (Fuerza Popular) que recomienda derogarlo. El argumento para hacerlo es que el Ejecutivo solicitó facultades para establecer un impuesto trasladable al consumidor —el ISC— pero fijó uno que grava el ingreso neto de las mesas de las salas de casino y de las máquinas tragamonedas.

Entre el 2006 y el 2018, la Sunat recaudó más de S/2,500 millones por la aplicación de un impuesto específico a los juegos de casino y máquinas tragamonedas. La recaudación subió de S/50 millones en el 2006 a S/320 millones en el 2018. Este impuesto, cuya tasa es del 12% —hasta el 2002 era del 20%—, se aplica a la diferencia entre ingreso neto mensual y gastos de mantenimiento de máquinas y mesas. Además, el sector paga el 29.5% del Impuesto a la Renta. Sin embargo, no ess afecto al ISC, como sí ocurre en el caso de las loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos hípicos que realicen apuestas. Por este motivo, el MEF decidió aplicarle dicho impuesto.

En diálogo con SEMANAeconómica, Constante Traverso, presidente de la Asociación Peruana de Entretenimiento y Juegos de Azar (APEJA) informó que los gremios—en paralelo han presentado acciones de amparo ante el Poder Judicial—solicitaron a EY una opinión sobre el DL 1419. El análisis de la consultora concluyó, según Traverso, que la carga fiscal adicional por el ISC sería del 8% y se sumaría al impuesto cuya tasa es del 12%. Sin embargo, el sector ya está gravado con tributos al consumo en Chile, donde se cobra por el ingreso a las salas de juego, y en Colombia, donde se grava el valor de la apuesta y se establece un monto fijo a cada máquina puesta en explotación.

El sistema colombiano es similar al que el Ejecutivo ha establecido en el Perú. De acuerdo con el DL 1419, el ISC se aplica sobre el ingreso neto mensual (la diferencia entre ingresos por apuestas y premios otorgados) de cada máquina tragamoneda y al ingreso neto promedio mensual de cada mesa de casinoexplotada. En opinión del MEF, esta estructura sí permite trasladar la carga del ISC al consumidor. Por ley, todas las máquinas tienen un porcentaje de devolución al público, cuyo mínimo es del 85% y es monitoreado por Sunat. Muchas de ellas superan el 90%, según el gobierno.

Los operadores de casinos y tragamonedas podrían, según el Ejecutivo, reducir el porcentaje de devolución, de modo que la diferencia podría utilizarse para pagar el impuesto. Además, permitiría reducir los premios a los usuarios, haría trasladable la carga impositiva, desincentivaría el juego y por lo tanto, reduciría la externalidad, que es el objetivo del gobierno.

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) muestra que, de 218 mil personas encuestadas que asisten a una sala de juego, 5,311 dedican más de 11 horas a la semana a los juegos de azar. Además, 8582 admitieron haber tenido problemas con el juego. A pesar de esto, el Registro de Ludópatas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) solamente incluye a 233 personas.

¿NO ES TRASLADABLE?

Los especialistas consultados coincidieron en que debería gravarse con ISC al sector, pero discreparon de la forma en que lo ha hecho el Ejecutivo. “El ISC a los casinos tiene que existir, pero bajo una modalidad que sea una carga más directa sobre el que decide ir a jugar. El MEF está entrando por un camino mucho más riesgoso. No estoy de acuerdo con la forma en la que esto se ha diseñado. Lo que más preocupa es la institucionalidad del MEF. No parece estar dando pasos estratégicamente bien meditados”, advirtió Marcel Ramírez, economista especializado en tributación y docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

De otro lado, para Juan Pablo Porto, director de PwC, el planteamiento del MEF de reducir la tasa de retorno no es trasladar al consumidor la carga, sino proveer de fondos a la empresa para mitigar los efectos del impuesto. “Cada persona tendría que jugar más para obtener un retorno a nivel del juego que está realizando. No es una transferencia perfecta del impuesto. Es generar montos adicionales para pagar el impuesto que se está exigiendo. La discusión no es si se debe aplicar, sino si es correcta la forma en que se ha aplicado”, remarcó.

A su turno, Dante Sanguinetti, socio del Estudio PPU especializado en tributación, advirtió que modificar la tasa de retorno para trasladar la carga no es viable por asuntos técnicos. “No es un factor que se pueda programar libremente en todas las marcas y modelos del mercado, que además están homologadas internacionalmente. Si no que más bien viene con parámetros predefinidos y fijos por encima del 88%. La modificación de la tasa no hará que un cliente gaste menos o más. El cliente no va a gastar nada adicional. Si tenía S/10 que estaba dispuesto a jugar, éste va a ser el mismo monto que termine en la máquina”, añadió.

Finalmente, la derogación del DL 1419, aunque según Ramírez afecta la institucionalidad del MEF, no supondría un impacto importante en los ingresos fiscales del 2019 y, de otro lado, representa un porcentaje pequeño respecto al total de la que recauda el Estado por ISC. De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual, el impacto de esta medida y la masificación de los comprobantes y libros electrónicos en las cuentas del fisco en el 2019 es del 0.3%, lo que equivale a S/2,000 millones.

El aumento en la recaudación anual por gravar a casinos y tragamonedas sólo es de S/135 millones, lo que además representaría el 1.4% de lo que el MEF espera recaudar por el selectivo el próximo año. De otro lado, según cifras del MEF, mayor impacto en la recaudación del 2018 tendrá el alza del ISC a combustibles (S/371 millones), vehículos (S/509 millones) y cervezas (S/358 millones) decretada en mayo por el Ejecutivo.”.