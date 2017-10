INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA HUACA GARAGAY UBICADA EN LIMA METROPOLITANA

Entrevista al Arq. HÉCTOR WALDE SALAZAR quien dirige el proyecto de investigación Huaca Garagay por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, plantea además la necesidad de ir al rescate de la Huaca Garagay y su puesta en valor.

Periodista: Vilma Reyes García

La recuperación lenta pero segura del patrimonio arqueológico de Garagay está en sus manos. Héctor Walde nos hace partícipe de las exploraciones y puesta en valor que vienen realizando en Garagay, la inversión corre a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del proyecto de investigación y conservación.

¿Cómo arqueólogo de profesión, podría hablarnos sobre su experiencia en trabajos de exploración y compartir con nosotros alguna anécdota?

En alguna oportunidad, primero de joven, trabajar mucho en arqueología a cargo de importantes arqueólogos, en la costa Norte, en Lima, en la sierra Sur en el Cusco. Y bueno en cada proyecto siempre termina con anécdotas antes del desarrollo del trabajo. Me puedo acordar, ahora que estamos hablando previamente sobre el tema de lo místico o lo sobrenatural, cuando trabajé en Túcume que es un complejo arqueológico importante que hay en Lambayeque, que tiene cerca de 26 pirámides en torno a un gran cerro que se llama El Purgatorio, la gente allá, cree que El Purgatorio, ese cerro, es un cerro que sirve para hacer curas, un cerro muy fuerte y los curanderos actuales, los brujos como le decimos coloquialmente, trabajan con ese cerro, le presentan pagos, en ceremonias, la gente cree tanto, pero tanto en el efecto de ellos, que de todas partes del país se trasladaban para ser tratados. En la época que yo trabajé allá en los años noventa, muchacho todavía, era famoso el brujo Santos Vera, y él tenía su consultorio uno en Miami, otro en Lima, otro en Chiclayo y otro en su pueblito al lado de Túcume y la gente venía de todas partes del Perú, la más sencilla las más modesta para acercarse a Santos Vera en su casa de Túcume porque era el lugar donde él trataba a la gente más humilde, y era increíble como la presencia de esta huaca tan fuerte y las pirámides de Túcume, increíble la fuerza que tenía para la gente de la comunidad, hasta ahora que tengo la oportunidad de volver a regresar hay un proyecto hermoso de recuperación de ese monumento de ese complejo, tiene museo, talleres, escuelas todo vinculado al patrimonio, queda muy presente ese tema sobrenatural de ese cerro que se conoce como El Purgatorio. Y así podría comentarle otras anécdotas de muchos sitios.

¿Algunas entidades colaboran con estos trabajos de exploración en la Huaca Garagay?

Bueno, en Lima tenemos diferentes iniciativas, las del Gobierno Central a través del Ministerio de Cultura, que gestiona la inversión en cuatro o cinco sitios arqueológicos de manera sostenida a través del tiempo, son proyectos o lugares que tienen intervenciones desde los años sesenta, como Pachacámac, Puruchuco que ya tienen su museos de sitio construidos en esa época, con circuitos turísticos consolidados, Huallamarca en San Isidro y luego hay nuevos sitios que están siendo intervenidos por el Ministerio con el fin no solamente de investigar sino de ponerlos en valor, por ejemplo Mateo Salado y hoy Paraíso. Pero también hay esfuerzos e iniciativas de Gobiernos Locales, famoso es el caso de la huaca Pucllana en Miraflores, que durante casi 37 años la municipalidad de Miraflores, con unas gestiones hace una eficaz recuperación, otros con menor interés, pero han ido igual apoyando la investigación y la conservación de ese sitio.

En el caso de Garagay la inversión está enteramente a cargo de la Municipalidad de Lima, y el Ministerio cumple las labores de autorizar, supervisar y apoyarnos en la vigilancia del sitio.

¿Por qué decidió explorar la huaca Garagay?

La Municipalidad Metropolitana de Lima, al considerar que Garagay, es único y excepcional en esta tipología arquitectónica en la ciudad de Lima, inició el proceso de recuperación a través del proyecto de investigación, conservación con miras a su puesta en valor. En estos primeros meses de investigación arqueológica -dejados de lado desde los años 70- está revelando los componentes arquitectónicos y decorativos propios de un centro ceremonial de primer orden, para su puesta en valor e integrarlo a la ciudad de Lima de manera adecuada, logrando un nuevo espacio cultural, educativo, recreativo y turístico, además de mejorar un espacio urbano degradado, y contribuir evidentemente al conocimiento científico e histórico de Lima.

¿Cuál fue la característica predominante de sus construcciones?

Estamos ante un templo, que es un edificio con todas las características de un edificio ceremonial construido con planta en U, confirmando su contemporaneidad bautizado como Templo en “U”. Todo en el caso de Garagay está construido con piedra y barro, comunica con el edifico más alto que tiene cerca de 30 metros y un frontis de casi de 400 metros de largo, una gran plaza y el vestíbulo ubicados delante de la pirámide central desde donde se accede con una escalera larga de 12 metros de ancho hacia el atrio, una especie de patio ceremonial, ubicado en la parte superior de esa pirámide principal, encontrándose el espacio profusamente decorados con relieves policromes, los muros y las plataformas y casi todos los componentes arquitectónicos del edificio están hechos en piedra y barro.

¿En qué período fue construida esta huaca, hasta que año perduró? Y el paralelo contemporáneo con otras civilizaciones en otros Continentes.

Garagay debe iniciarse en el periodo formativo temprano, estamos hablando del año 1800 a.C. hasta alrededor del año 800, 700 a.C., es más o menos 1000 años de antigüedad.

¿Y el paralelo con culturas en otro continente?

Si es contemporánea, podemos hablar de Troya, que es famosa por las películas, por las series y las novelas. Troya es contemporánea de Garagay. Podemos hablar de Cronos el palacio de Creta en la civilización Minoica también es contemporánea con Garagay.

¿Cuál es la significación de esta civilización?

Bueno, no conocemos mucho todavía estas sociedades, son sociedades que ya han dominado su entorno, sociedades agrarias, ya están asociadas a grandes de canales de riego, hay cultivo masivo de plantas, pesca ya casi ya industrializada, conocen las redes, tienen recursos muy abundantes que les permiten precisamente sustentar a cada comunidad dedicada a construir remodelar y decorar y agradecer a sus dioses.

¿Cómo expresa la característica de su época Garagay?

En el Caso Garagay, la planta tiene una forma de U, una gran plaza que tiene la dimensión de dos plazas de Armas de Lima, sus representaciones decorativas de los relieves y diseños al estilo Chavín con felinos, creo que es la característica más representativa en caso de Garagay.

Fueron descubiertos ornamentos y utensilios, ¿Puede explicarnos sobre estos hallazgos en la Huaca Garagay?

Actualmente estamos escavando la pirámide principal de Garagay, el edifico más altos tiene cerca de 30 metros de altura y un frontis de casi de 400 metros de largo. En la parte superior de este edificio hay un gran patio ceremonial que se conoce como atrio, al cual se le accede con una gran escalinata que tiene 12 metros de ancho que va desde la Plaza de la base de la pirámide central hasta ese espacio, es donde se está excavando en esta habitación vemos el gran patio, espacio ricamente decorado con relieves y policromes altos relieves diferentes, al que denominan El Felino, quedando pendiente exponer dos paneles decorados adicionales, alternados de figuras geométricas, también hemos encontrado coloquialmente llamados frisos donde hay representaciones de deidades polícromos a todo color, tintes minerales, que sería digamos el hallazgo más importante que estamos encontrando en este edificio, aparte de registrar complejos arquitectónicos, las remodelaciones, la vajilla que se usaba en esa época, elementos típicos de esa época prehispánico. De continuar el mismo grado de preservación en esta versión del atrio de la pirámide central de Garagay, debemos tener 14 relieves nuevos en paneles individuales, separados por 10 figuras geométricas también en alto relieve, aparte de pilastras decoradas jerarquizando la escalera central con la certidumbre de que estamos frente a un edificio excepcional se va confirmando día a día.

¿Existen otros lugares contemporáneos a Garagay en Lima Metropolitana?.

Tenemos otros templos en forma de U, en Lima Metropolitana, pero lamentablemente no se aprecian, Garagay es el único templo que mantiene esta unidad de la forma en U, con ese edificio principal sus dos bases laterales y la gran Plaza. En Lima tenemos algunos ejemplos como la huaca Infantas, que ya ha desaparecido solamente queda el edificio principal que está acá en Los Olivos, Pampa de Cueva que estaba en el distrito de Independencia, la Florida donde está el actual Club de futbol del Sportin Cristal, prácticamente ha quedado aislado por la urbanización de la Florida y los montículos laterales que han desaparecido y así podemos enumerar varios edificios que eran contemporáneos con Garagay, quizás no tan grandes, quizás no tan complejos ni tan ricamente decorados, pero que son de la misma época, pero lamentablemente han desaparecido o se encuentran muy dañados o mutilados.

¿Podría determinar la finalidad para las que fue construida la Huaca Garagay ¿qué uso le dieron?

Los hallazgos de esta exploración está revelando los componentes arquitectónicos y decorativos propios de un centro ceremonial de primer orden destinados a rendir culto a sus dioses, pilastras decoradas que adornan las escaleras laterales, el atrio una especie de patio ceremonial ubicado en la parte superior de esa pirámide principal y los decorados con relieves diferentes. Por el tamaño tan grande de su plaza, dos veces más grande que la plaza de Armas de Lima, demuestra la magnitud de la participación de sociedades de aquella época.

¿Cuál es su opinión respecto a los saqueos en las huacas?

Es un mal que tenemos de toda la vida, ya desde la época prehispánica también se ve que la gente saqueaba las tumbas de sus ancestros y luego con la llegada de la civilización occidental con la presencia de españoles y esa nueva civilización hay un acercamiento a lo prehispánico solamente por el valor del objeto, más no ya de la sociedad o la gente que estaba ahí, entonces las tumbas son saqueadas, profanadas, los objetos de la parte del ajuar funerario son tratados como objetos de mercado, las vajilla se desprenden, las telas, las mortajas, los atavíos que protegían o envolvían a los cuerpos son desmembrados y se mantienen de manera permanente durante muchos años; hoy ya se ha estabilizado eso, ya no hay saqueos en monumentos de la zona de Lima Metropolitana, la gente ahora es consciente de la importancia de estos lugares y más bien hay un resurgimiento de estas huacas, la gente quiere conservar las huacas que tiene en su distrito, las huacas de su barrio, hay cada vez hay mayor sensibilidad con el tiempo, nos pasa también como en el caso de Garagay, ya acá ya no hay saqueos la gente del entorno está comprometida en protegerla y, más bien están apoyando todas las iniciativas que la Municipalidad de Lima está haciendo en ese sentido.

La población está respondiendo y aprecia muchos más sus centros arqueológicos ¿De qué manera están apoyando a estos patrimonios?

Cada vez la gente está más motivada, más sensibilizada, con estos temas, cada vez más hay como una apropiación de patrimonio arqueológico, lo siente como parte de su herencia y que deben cuidarlo, algo que no veíamos hace años, pero podemos decir que hace unos 30 años se ha ido cambiando gradualmente el chip de la mentalidad del peruano, y eso es a raíz del hallazgo del Señor de Sipán hay una actitud diferente hacia nuestro patrimonio por nuestra herencia cultural, pero más por el caso prehispánico y en Garagay se ve eso en los últimos años.

¿Existe alguna relación entre civilización, guerra y destrucción?

Creo que todas van juntas, las sociedades cuando llegan a esos niveles de complejidad, a veces se ven obligadas a apropiarse de más terrenos, de más espacios y utilizan la guerra como herramienta para crecer o desarrollarse, en esta etapa de las civilizaciones eso es una constante, lo hay, pero no tenemos en el caso de Garagay todavía evidencia, sería muy apresurado decir que acá también se repite esa constante, debería existir, es parte de la naturaleza humana y parte de la forma cómo organizamos la civilización; pero en este caso no tenemos todavía elementos para decir que era una actividad constante.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, al considerar que Garagay, es único y excepcional de esta tipología arquitectónica que se preserva íntegramente en la ciudad de lima. Inició el proceso de recuperación a través del proyecto de investigación, conservación con miras a su puesta en valor.

Gradualmente debemos integrarlo a la ciudad de Lima de manera adecuada, logrando un nuevo espacio cultural, educativo, recreativo y turístico.

De continuar el mismo grado de preservación en esta versión del atrio de la pirámide central de Garagay, debemos tener 14 relieves nuevos en paneles individuales, separados por 10 figuras geométricas también en alto relieve, aparte de pilastras decoradas jerarquizando la escalera central con la certidumbre de que estamos frente a un edificio excepcional se va confirmando día a día.