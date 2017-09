IDEL VEXLER JURAMENTA COMO NUEVO MINISTRO DE EDUCACIÓN

Por: Johan Peter Ynga P.

Idel Vexler Talledo, asumió ayer por la tarde la dirección del Ministerio de Educación después del retiro de Marilú Martens. Vexler forma parte del nuevo gabinete presentado por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski, el cual está encabezado por la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz, es especialista en políticas públicas y gestión educativa.

Luego de asumir el cargo ofreció distintas declaraciones a la prensa local refiriéndose a la ampliación de la reforma magisterial. Aseguró que continuará trabajando con los aspectos positivos dejados por Marilú Martens y Jaime Saavedra.

También dijo que procurará mejorar algunos factores para mantener la unión entre los distintos sectores sociales con tal de seguir mejorando la educación. El actual ministro señaló que durante su gestión se continuará con el proceso de reforma del magisterio y se mantendrá la comunicación con los docentes, estudiantes y padres de familia con el objetivo de unir esfuerzos para bienestar de la nación.

Destacó que la reforma educativa se expandirá para conseguir su consolidación y se hablará con los profesores para que puedan comprender que tanto las capacitaciones como evaluaciones constituyen una herramienta para su desarrollo profesional y mejora de la educación pública. En una entrevista para canal N, Vexler reconoció que el anterior ministro de educación Jaime Saavedra realizó grandes cambios, retomando varias políticas. Mientras que al referirse a Marilú Martens declaró que la apoyó durante el proceso de huelga.

Aclaró que si bien se tomó la libertad de criticar algunos factores, ello no significa que no va a mantener lo que está bien, mejorar lo que ve regular y por supuesto desechando lo que es desfavorable para el campo educativo. Esta no es la primera vez que Idel Vexler asume un cargo de gran envergadura, como se recuerda, fue viceministro de educación durante el gobierno de Alan García. También ejerció el mismo cargo en los mandatos de Alejandro Toledo y Valentín Paniagua. Además es directivo del Consejo Nacional de Educación.