HUMALA ALERTA QUE APRISTA ALAN GARCÍA ARMA CORTINAS DE HUMO

El ex presidente Ollanta Humala puso en su sitio al también ex presidente Alan Garcia, por sus comentarios sobre un supuesto chuponeo en su contra y las fallas en el satélite peruano, que no son tales, sino pretextos para hacer cortinas de humo a su favor.

“Ya nada sorprende de Alan García, obsesivo para estar siempre en casos de corrupción, experto en huir del país y pedir asilos, siempre leal con sus empresarios mafiosos y tejedor de cortinas de humo, en suma la antítesis de como se debe hacer política” tuteo Humala en respuesta al lider aprista que dijo que el satélite Perú SAT-1, adquirido por el gobierno de Humala en 2014, por 205 millones de dólares, “es una estafa para el Perú, han hecho que el Perú malgaste 600 millones de soles en algo que no sirve y que seguro tuvo motivaciones ilícitas en su adquisición”. recalcó García.