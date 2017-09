HUELGA DE MAESTROS SUSPENDIDA

DIRIGENTE PEDRO CASTILLO AFIRMA QUE HAY MAESTROS QUE DIERON SU VIDA POR LA HUELGA, ESTO ES “MENTIRA” LOS DOS MAESTROS FALLECIDOS, SEGÚN SUS FAMILIARES, MURIERON PORQUE ESTABAN CON CÁNCER Y CON UNA DOLENCIA AL CORAZÓN RESPECTIVAMENTE.

Las clases en las regiones se reanudarían el martes, según el dirigente Pedro Castillo. En un pronunciamiento público en la Plaza Dos de Mayo, el dirigente Pedro Castillo anunció el sábado 2 de agosto que, luego de dos meses, los sindicatos regionales acordaron suspender temporalmente la huelga de maestros. Según informó Castillo en declaraciones a RPP, los docentes recién regresarán a clases el martes 5. “No habrá clases mañana. Tenemos 48 horas para regresar a nuestras aulas, no es fácil estar en Lima y no es fácil decir que mañana vamos a regresar a las aulas”, declaró el domingo 3. El Ejecutivo había comenzado a aplicar descuentos a los docentes que no volvieran a clases y a despedirlos para buscar reemplazos que aseguren la continuidad del servicio educativo. Este sábado, el Gobierno publicó un decreto en el que declaraba ilegal la huelga en diversas regiones del país. Esta medida ya había sido aplicada en Lima Metropolitana. Cuando anunció la suspensión del paro, Castillo invocó a los docentes a protestar en las sedes de los gobiernos regionales para evitar que se produzcan “represalias económicas, administrativas y laborales”. […]El objetivo de un grupo de profesores es que se eliminen las evaluaciones de desempeño y se derogue la Ley de Reforma Magisterial. Por eso el 21 de agosto los docentes se negaron a deponer la protesta, a pesar de que el Ejecutivo acordó elevar el piso salarial para profesores nombrados y contratados a S/. 2,000 desde noviembre. Además, rechazaron firmar un acta en el que el gobierno se comprometió a otorgar otros beneficios, como otorgar desde septiembre CTS y subvención por Luto y Sepelio a docentes contratados. Mientras se formalizaban estos compromisos mediante decretos, el Minedu comenzó a aplicar la política de buscar reemplazos para los maestros y a mantener el diálogo a través de mesas técnicas en las regiones.

Fuente: UE