HUELGA DE MAESTROS, DE TODO COMO EN BOTICA

PARALIZARON CENTRO DE LIMA, BLOQUEARON VÍAS Y HUBO ENFRENTAMIENTOS CON LA POLICÍA

LOS PROFESORE S DE NUESTROS HIJOS ESTÁN SIENDO UTILIZADOS:

Qué hacen los partidos políticos, el Congreso de la República que no ayudan a dar solución al problema de la huelga de maestros, no solamente el Gobierno es el llamado, porque este pedido, ya debió solucionarse en los gobiernos anteriores y el aumento solicitado ya debería estar presupuestado desde hace varios lustros.

Es verdad que ganan muy poco para tremenda responsabilidad que tienen, -también es cierto que hay malos profesores- pero el gobierno está dispuesto a otorgar un sueldo decoroso como dice, poco a poco, no puede ser que no entiendan “que si hay voluntad para otorgarles otorgarles un aumento”, pero así como Uds. enseñan poco a poco a los alumnos, así es en todo orden de cosas, no hay dinero para hacerlo de una sola vez.

Aprovechen el puente que les ha tendido el Sr. Presidente Pedro Pablo Kuczynsky para conversar con él, y al fin se logre el entendimiento y la concertación por el bien del país.