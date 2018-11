HILDEBRANDT SE PRONUNCIA SOBRE KEIKO FUJIMORI

El director del semanario “Hildebrandt en sus trece”, consideró que la situación que atraviesa hoy la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es producto de sus acciones.

“Por favor, no se haga ahora a víctima. Todo lo que le ha tocado se lo ha ganado usted a pulso”, escribió el periodista en su última columna.

En otra parte de su escrito, Hildebrandt cuestionó a Keiko Fujimori por seguir los pasos de su padre, el exdictador Alberto Fujimori al adoptar una postura “tiránica” en su partido Fuerza Popular.

“En vez de aprender de los errores, usted repitió el shogunato de su papá. La fórmula tiránica de su padre funcionaba desde el poder, ese poder que él hizo excluyente después de dar un golpe de Estado […] Un partido que aspira a llegar al poder necesita de gente que piense, no que obedezca, colaboradores que aporten, no que esperen órdenes, socios que entiendan no que se refugien en paporretas”, remarcó.

César Hildebrandt también cuestionó la actitud de Keiko Fujimori evidenciada en los chat ‘La Botica’ al asegurar que “están para la historia, sus mensajes conminatorios sobre cuándo aplaudir y cómo, a quién saludar, a quienes desairar”.”.