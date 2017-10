HACSA ADHESIVOS DE CALZADO  QUE PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE

Por Evelyn Fernandez R.

Jackeline Córdova, Gerente General de la empresa Hacsa, se dedica a fabricar los adhesivos de contacto para el rubro del calzado.

¿Puede explicarnos en qué consiste el rubro de adhesivos para el calzado?

Los adhesivos se utilizan en la fabricación del calzado como las colas, pegamentos y en la actualidad estamos introduciendo los pegados ecológicos que tienen como base agua y estamos en el desarrollo de los pegamentos de hotmelt o termoplásticos logrando así colaborar con la mejora del medio ambiente.

¿Cómo define su producto?

Tenemos una variedad de productos que no son tóxicos ni dañinos para la salud y el medio ambiente, contamos con productos adhesivos ecológicos y pegamentos de contacto multiusos y son también ventajosos por el precio y calidad.

¿Qué medidas toman para que la fabricación de sus productos no contamine el medio ambiente?.

En la actualidad estamos introduciendo los pegados en base agua ecológica y estamos en el desarrollo de los pegamentos de hotmelt o termoplasticos logrando así colaborar con la mejora del medio ambiente.

Explíquenos sobre los pegamentos a base de agua

Es un adhesivo acuoso de base neoprénico de alto rendimiento y porcentaje de sólidos aproximadamente 50%, no es toxico ni dañino para la salud y el medio ambiente. Tiene un buen tack inicial, inclusive en húmedo y una excelente fuerza de pegado. Este producto se utiliza en las operaciones de armado, doblado, empaste, aparado. Además los excesos sobre el corte se limpian fácilmente con ayuda de un paño húmedo.

¿Cuáles son los procesos y de qué manera los usamos en el calzado?

Se comienza con el lijado de las superficies, además se tiene que limpiar con disolvente la grasa de la superficie a unir. Luego se emplea el Halogenante a fin de preparar la planta para recepcionar adecuadamente al pegamento, dejar secar por espacio de 20 a 30 minutos, para una mejor evaporación.

Por otro lado se repara el producto YACU-P con 5% de reticulante y agitar por 10 minutos. Aplicar YACU-P en las superficies a unir con una esponja dejando una capa muy fina, luego introducir en una secadora a un tiempo aproximado de 3 – 5 minutos, reactivar en hornilla eléctrica o rayos infrarrojos a temperatura sobre 75 a 80º C de 30 a 40 segundos y para finalizar unir las dos superficies y prensar.

Uds. realizan talleres para capacitar sobre este tema, dígame los lugares y ¿cuánto duran?

Así es contamos con un servicio de capacitación con la mejor atención a nuestros clientes a través de un personal altamente capacitado, y con un staff de proveedores nacionales e internacionales que garantizan la calidad del producto final. Las capacitaciones se realizan en los talleres del cliente y dura entre dos a tres capacitaciones dependiendo del cliente, estas capacitaciones son totalmente gratuitas para nuestros clientes.

Además de utilizar los aditivos para el calzado, ¿en qué otros productos los usan?

Estos productos también se pueden usar en la industria de la tapicería, construcción, entre otros; actualmente contamos con presencia en todo el territorio nacional, llegando a expandirnos internacionalmente al mercado Boliviano.

Como empresa ¿realizan tareas de labor social?

Sí con los trabajadores recolectamos donaciones y las repartimos, además apoyamos a la joven que quedó vuida por el caso de la galería Nicolini en el Centro de Lima.

¿Cuántos años tienen en el mercado?

En el mercado tenemos 14 años, Hacsa es una empresa peruana fundada en el año 2003, dedicada a la fabricación de adhesivos, disolventes, limpiadores, halogenantes y catalizadores para la industria del calzado, tapiceríay construcción.

¿Qué premios internacionales recibieron por estos productos?

El premio “International Corporation of Businnes Quality and Management Awards IV Edición Anual 2009 y 2013″ por la calidad y gestión empresarial, también fuimos galardonados como finalistas en el premio presidente a la mype 2011 y 2012; también en la organización internacional Word Corporation of businesses fuimos galardonados con el premio THE BIZZ 2011 a la calidad y mejora continua y liderazgo empresarial en la ciudad de Roma y Orlando, finalmente desde el año 2008 al 2013 (5 años consecutivos) hemos recibido el premio Empresa Peruana del Año por nuestra presencia en el mercado, liderazgo y calidad en el rubro adhesivos para la industria del calzado y además dos años la empresa POP (Peruana Opinión Publica) nos ha otorgado El premio a los Grandes emprendedores del Perú.