Entrevista por periodista: Lorena Rojas Ruiz

El imitador de Gustavo Cerati, Miguel Angel Salame, -en el Perú- nos cuenta como pasó sus días mientras decidía ser artista. Con su entusiasmo nos impulsa a perseguir nuestros sueños y a creer en ellos para conseguir nuestras metas. El imitador en el transcurso de la entrevista no sólo nos va contando anécdotas con Cerati sino también infidencias del programa “Yo soy”.

¿Qué te motiva para imitar a Gustavo Cerati?

Me motiva la admiración hacia él, además sentí en algún momento de mi vida que Gustavo Cerati fue como un mejor amigo para mí.

¿Qué te hubiese gustado hacer si lograras conocer personalmente a Gustavo Cerati?

Me hubiese encantado hacerle una venia, porque este artista se merece eso y más.

¿Qué opinas acerca de todo lo que se dijo en contra de Gustavo Cerati?

Creo que si fuese cierto o no lo que se dice de Gustavo cerate no es irrelevante.

Sabemos que las canciones de Gustavo Cerati son muy espirituales ¿Qué relación hay entre la música y la espiritualidad?

A través del sonido nosotros podemos manifestar nuestro estado anímico. La espiritualidad es muy importante en la música.

¿Fue fácil llegar donde estás?

Me dedique a vender inciensos en los buses, no la tuve fácil pero tengo que decir que haciendo las cosas bien se puede tener éxito.

¿Cuándo decidiste incursionar en la música tuviste el apoyo de tu familia?

Al principio no. Tuve que dormir en un parque en la calle, pero es lindo recordar esos momentos. Nunca dejes tus sueños.

Recordamos cuando Adolfo Aguilar te quitó el micro mientras hablabas de la no explotación del artista ¿Acaso en ese programa sentiste que fuiste explotado de alguna manera?

No, me parece que este programa hizo una excelente labor ya que el programa Yo Soy le ha dado oportunidad a muchas personas como el imitador de Juan Gabriel. En el Perú no consideran que un artista sea un profesional y eso tiene que acabar.

¿Cuáles son las canciones que más te gustan del personaje que imitas?

Hay muchas canciones que la gente no conoce de Gustavo Cerati. Todas sus canciones son muy buenas. Entre ellas me gusta mucho “En la Ciudad de la Furia”. Es que en realidad ser artista es ser educador. El artista tiene la oportunidad de hacerle bien a la gente.

¿Por qué decidiste imitar a Gustavo Cerati si piensas que no valoramos primero lo peruano?

En realidad, es por la letra de sus canciones, por ejemplo, tenemos a un cantante peruano como Gian Marco que sólo les canta a las chicas lindas.

¿Por qué no estudiaste música si te apasiona ser artista?

La verdad es que yo hubiese querido estudiar música pero no pude porque no había internet, antes nos comunicábamos con carta y llegaban después de 30 años. Ahora tenemos la facilidad de tener escuelas virtuales. La gente debe usar el internet para educarse. Estas herramientas se usan para lo bueno.