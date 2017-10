GUILLERMO ROSSINI GRAN ACTOR

“Me da pena que ya no existan programas cómicos en televisión por darles lugar a los realities que nos dejan ninguna enseñanza”, palabras de nuestro querido y admirado Guillermo Rossini, actor y cómico con amplia trayectoria artística.

Guillermo Rossini está casado con Eloísa Effio desde 1969, tiene dos hijos. Fue descubierto por Augusto Ferrando quien lo animó a participar en un concurso que organizaba. Ferrando lo lleva a su Peña y a la radio, en donde realizó sus primeras imitaciones a políticos como Manuel Prado, Ramírez Lazo y otros personajes de la época.

Entrevista realizada por la periodista Lorena Rojas Ruiz:

¿Cómo comenzó en la comicidad?

Guillermo Rossini: Todo empezó como jugando hace 57 años, desde el colegio imitaba a los profesores al director y me castigaban a cada rato. En la familia todos me decían haber imita y ya me tenían cansado, fue así como empezó todo. Luego un dia Augusto Ferrando me invitó al hipódromo para imitar a muchos personajes y me di cuenta que eso era lo mío.

¿Cómo fue su experiencia en el cine con la película “El candidato”?

Parece que hubo influencia para quitarnos ya que hicimos como una sátira a la política peruana. Pero duramos un mes y medio con las salas llenas. Hicimos algo similar a lo que ha ocurrido aquí en el Perú con nuestro expresidente y quizás por eso nos quitaron rápido de las salas. Hablábamos de la corrupción también.

¿Tuvo algún referente cómico de comicidad?

Habían unos argentinos que yo admiraba mucho que trabajaban en la televisión y en la radio. Ellos imitaban a un montón de personajes imaginativos. También admiraba a Tulio Loza.

¿Qué tipo de personaje le gusta imitar más?

Lo que más me gusta imitar es a los políticos, por ejemplo me gustaba mucho parodiar a Barrantes, y me hice muy amigo de ese alcalde.

¿Ha tenido algún problema con algún político por haberlo imitado.

No, ningún problema al contrario ellos quieren que los imiten y están felices porque de esa manera se hacen populares.

¿Qué son los chistosos para usted?

Para mi es una felicidad, porque yo los he creado, antes estaba sólo y decidí variar y al primero que jale era a Fernando Armas.

¿De quién fue la idea de hacer el payasito Baishman?

Fue mía, luego él me agradecía porque se hizo popular. Me dijo que en la campaña ya no gritaban por su nombre sino le decían payasito.

¿Qué opina de los realities como “Esto es guerra” o “Combate”?

Me da mucha pena porque ya no hay programas cómicos en televisión. Se han dedicado a los realities que parece ser lo más fácil. Hay chicos que gana diez mil dólares aproximadamente. Son programas que no dejan ninguna enseñanza, pero esos les gusta a los mañosos. Cuando conversé con Ricki Tosso, me dijo que ya no encontraba trabajo en televisión porque ahora todos se dedican a los realities que sólo muestran chicos desnudos, etc.

¿Apoyaría la ley del artista?

Yo recuerdo que en el primer periodo Alan García prometió algo así, sin embargo no se hizo nada. Aquí hay un abuso ya que en el Perú es el único país donde por repetir un programa no les pagan nada a los artistas. Por eso ahora el gordo Casaretto está haciendo actividades por su salud, y estos sinvergüenzas ganan un montón de plata y no le dan nada.

¿Cuál es la receta para mantener su vida privada al margen de la farándula?

Siempre he llevado una línea muy correcta, nunca me han encontrado con mujeres o tragos. Soy un modelo a seguir en la televisión, ya tengo 48 años casado con mi señora aquí presente, me siento contento y feliz. Aunque a veces me toman el pelo y me dicen que aburrido con la misma mujer tanto años pero yo mantengo la línea correcta. Por ello me dicen el padre de los imitadores, he dado trabajo a mucha gente. Le di la oportunidad a Armas cuando llegó aquí y así nació también Hernán Vidaurre en la comicidad junto a mí.

¿Tuvo algún problema con Fernando Armas?

No, yo mantengo una amistad con él. Lo admiro porque es un muchacho con mucho ingenio. Él fue el primero que imitó a Toledo, es un personaje con mucha imitación y mucho talento. Me da mucho gusto que le vaya bien.

¿Qué le recomendaría a los nuevos actores cómicos?

Recomendaría a los cómicos de ahora que no sean copiones, hay que hacer algo distinto. Los que escuchan de otros imitadores no lo repitan. A veces hay chicos que me esperan afuera de la radio y me dicen que yo se imitar a tal o cual pero lo hacen similar a un cómico o imitador que ya existe entonces no es bueno, uno tiene que tener su propio estilo, inventar e innovar.