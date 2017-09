FUJIMORISTAS SE EQUIVOCAN NUEVAMENTE PREPARAN CENSURA CONTRA MINISTRA DE EDUCACIÓN

LOS PERUANOS NO DEBEMOS PERMITIR QUE SE ATENTE CONTRA LA EDUCACIÓN

Antes de la interpelación efectuada por el Congreso de la República a la Ministra de Educación Marilú Martens, ya se sabía que lo que venía después era la censura. Lo que nos parece incorrecto, porque de los 10 puntos que reclaman los maestros, 9 ya han sido concedidos, solo falta el de la evaluación, para lo cual serán adiestrados 6 meses en la universidad, que más quieren.

Los maestros deben responder por dar una pésima enseñanza a nuestros niños y jóvenes estudiantes desde hace más de 40 años, -no lo decimos nosotros, lo dice la prueba de PISA- y el Congreso por no haber hecho nada para salir de esta situación, por lo menos si reclaman tanto a la ministra, porque no lo hacen presentando alternativas, estudios, proponer cambios para la transformación de la educación, deberían de trabajar para dar solución a nuestras necesidades, para eso han sido elegidos.

Esperemos que por el bien del país, los congresistas valoren realmente al que trabaja pero poniendo la política de lado. o es que están extrañando a los malos gobiernos que nunca se enteraron que un pueblo con educación, siempre da buenos resultados.