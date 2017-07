NO ES FÁCIL

Si no hay mecanismos para formar un nuevo gabinete, organizado, que tenga caminos de convergencia, que sea capaz de destrabar los bloqueos económicos, salir del estancamiento, del déficit fiscal, de la informalidad, si no se tiene instrumentos técnicos de alta especialidad, cuando se maneja dinero o asuntos que tienen que ver con la conveniencia del país, lo mejor que puede hacer el Presidente de la República es consensuar con los partidos políticos como lo está haciendo, consultar nombres para poner los mejores ministros, y cambiar de rumbo, no tiene porque tapar al gobierno anterior sobre lo que hizo mal, sino actuar enérgicamente para salir de la mala situación en la que encontró al Perú después del gobierno de Humala.