FOMENTAN EL DEBATE SOBRE MASCULINIDADES EN SAN BORJA

A través del Taller de Masculinidades, la Municipalidad de San Borja dio espacio para que diversos especialistas profundicen sobre el rol del hombre en la sociedad actual.

Con singular concurrencia de público asistente, la Municipalidad de San Borja realizó el Taller de Masculinidades, donde se dio espacio para el intercambio de ideas y reflexiones acerca de los nuevos paradigmas que rigen en el mundo, a partir del repensar las barreras sociales generadas por los estereotipos de género y las consecuencias de una masculinidad violenta e intolerante.

Esta iniciativa edil parte de la especial situación que vive nuestro país con respecto a la violencia contra la mujer, por lo que se busca construir un país más justo y tolerante.

Participaron representantes de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Borja y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como un equipo de especialistas en temas de género, conformado por la abogada Bettina Valdez y el antropólogo Raúl Rosales.

Bettina Valdez, autora del libro ‘Revelando el secreto’, sobre las relaciones de género entre empleadoras y trabajadoras del hogar, explicó durante su intervención que aún existen hábitos cotidianos que refuerzan los estereotipos de género y, por consiguiente, las desigualdades entre mujeres y hombres.

“Por ejemplo, cuando nos invitan a ‘baby shower’, siempre preguntamos si va a ser niño o niña para definir el color del regalo; estos colores (celeste y rosado) no son producto de la naturaleza, sino construcciones culturales que determinan las formas de comportamiento en la sociedad ocasionando las desigualdades y las brechas de género”, explicó la abogada Bettina Valdez.

Por otro lado, Raúl Rosales, autor de la investigación ‘Jueves de Patas’, sobre las masculinidades en el fútbol, refirió sobre los ‘mandatos sociales’ para ser un verdadero hombre que estructuran los comportamientos sociales.

“Frases cotidianas y machistas como ‘los hombres no lloran’, ‘patea como hombre’, ‘no seas pisado’, ‘macho que se respeta no se enamora’, conllevan a comportamientos sociales que ocasionan la violencia basada en género. No es solo la violencia contra la mujer, sino también hacia otros hombres porque no cumplen los mandatos sociales para ser un macho que se respeta”, comentó Rosales.

El debate se desarrolló con importantes acotaciones del público asistente, quienes intercambiaron pareceres a favor y en contra de lo expuesto por el equipo de especialistas de género.