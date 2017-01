FISCALÍA ANUNCIA AVANCE EN CASO ODEBRECHT

El Ministerio Público anunció que hoy presentaría sus avances de más de un año de investigación sobre el caso ODEBRECHT.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; el jefe de Cooperación Internacional, Alonso Peña; y el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, se pronunciarán sobre este caso, el cual ya está inquietando a muchos políticos, quienes a pesar de pertenecer a los partidos supuestamente implicados, son los que más hablan aduciendo que se sancione drásticamente a quienes resulten culpables.

Lo que si no estaría bien es que ningún funcionario que trabajó con Alan García, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, formen parte de la comisión investigadora del Congreso, sería una falta de ética.

Se espera que el Ministerio Público haga su anuncio desde las tres de la tarde. Sin embargo, si el fiscal Castro ratifica que necesita más tiempo, se pronunciarían mañana. Sánchez confirmaría su próximo viaje a Brasil para reunirse con el procurador general Rodrigo Janot, cabeza del Ministerio Público brasileño. Aunque le han conminado a Sánchez que diga los nombres de los involucrados en las coimas, no lo haría porque al estar el caso en una fiscalía provincial, la máxima autoridad del Ministerio Público no tiene acceso a esa información. De este modo, se busca garantizar que el trabajo de los fiscales no tengan intromisiones.

Por otro lado el legislador de Acción Popular y miembro de la Comisión Lava Jato, Víctor Andrés García Belaunde, consideró que será inevitable citar a los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala al mencionado grupo investigador, el cual indaga los sobornos pagados por la constructora Odebrecht a funcionarios del Perú.

El caso Odebrecht está en la mira de la justicia peruana y el Congreso después de revelar que sobornó hasta con US$ 29 millones a funcionarios peruanos entre el 2005 y 2014 -aunque se afirma por otros conductos que en realidad lo que se pagó supera largamente esta cantidad-.

Como sabemos los nombres de los involucrados no han sido revelados, pero ya se empieza a armar una estrategia para que todos los responsables sean sancionados. En tal sentido la fujimorista Karina Beteta, coordinadora de la comisión Lava Jato del Parlamento, adelantó que planteará la figura de la “colaboración eficaz” para que las empresas involucradas en el caso puedan dar información acogiéndose a las prerrogativas que ofrece esta norma. “Actualmente en el país no existe un marco legal que permita a las empresas privadas colaborar con la justicia y garantizar la entrega de información veraz, por eso propondré que la comisión elabore un proyecto de ley para subsanar el tema”, refirió en diálogo con el periodismo.