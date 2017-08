FISCAL RAFAEL VELA ACUSA A JUEZ ABEL CONCHA DE “QUERER AYUDARA TOLEDO”

El fiscal Rafaél Vela, acusa a juez Abel Concha de querer ayudar a Alejandro Toledo.

Sin embargo el juez Concha, dio una amplia explicación en el programa TODO SE SABE, del canal RPP, entre otras cosas dijo que la fiscalía no ha cumplido bien su función y que sorpresivamente lo atacan diciéndole que ha demorado el caso, cuando en realidad el caso está demorando porque él investiga los expedientes y los revisa, pero como están mal formulados los devuelve a la Fiscalía dentro del plazo de 10 días como máximo, y estos se demoran de 5 meses o más, en contestar el reparo.

“El caso Ecoteva está para un fiscal que acusa”

Sigue la exposición del Juez Concha: cómo no va ha demorar el caso, si se equivocan, puso de testigo a la Dra. Julia Principe, quien rechazó el primer expediente, porque la hipótesis era otra, pero para sorpresa de todos y de Milagros Leiva, la conductora del programa, ya suman 3 las denuncias con diferentes teorías.

Entre otros comentarios el juez Concha, también dijo que devolvió el expediente para que formulen el pedido de extradición de Toledo porque nadie había pedido nada. Todo al parecer está mal hecho y sabe Dios cuando traerán a Toledo.

“El señor Vela no sabe ni lo que dice”, él me acusó de tomar un mes de vacaciones en el mes de abril, pero no fue así, tome 15 días por la muerte de mi padre, en la fiscalía sabían que yo estaba de duelo.

Por otro lado en declaraciones a la prensa, el Fiscal Vela, dijo que “el Juez Concha, solo es un investigador, tramitador, por eso cuando ve tanto adefecio…lo devuelve”.

Cabe mencionar que todo lo que ha declarado Concha está en el expediente.

Se sugiere ante tanto embrollo, que los dos procesos Ecoteva y Odebrecht, podrían formar un solo proceso.