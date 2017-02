EXPRESIDENTE TOLEDO RECIBIÓ US$ 20 MILLONES EN SOBORNOS POR PARTE DE ODEBRECHT

Según la declaración de un colaborador eficaz e información bancaria de Panamá, Costa Rica y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el expresidente Alejandro Toledo Manrique recibió US$ 20 millones en presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht,

Los pagos se realizaron escalonadamente desde el 2005, cuando terminaba su mandato presidencial, hasta mediados del 2008, ya en el gobierno de Alan García. Los sobornos se pagaron por los contratos para la construcción de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil, según fuentes de la fiscalía de Brasil y Perú. El dinero fue girado a compañías offshore manejadas por el amigo del expresidente Toledo, Joseff Maiman Rapaport

También se afirma que el jefe de Seguridad del Palacio sirvió de nexo para ejecutar los sobornos de Odrebecht a Toledo.

Desde Europa, el ex presidente Alejandro Toledo insistió en que no recibió dinero de Odebrecht y alegó que había una campaña contra él. Sin embargo, no aclaró si vendrá al Perú para responder a las autoridades por este caso, lo que si mencionó es que estaba por regresar a la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. “Desafío al señor Barata y a aquellos administradores de justicia que se adelantan a emitir juicios. Mi respuesta es absolutamente no recibí soborno.