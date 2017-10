EXPORTACIONES PERUANAS DOMINARON LOS US$27.400 MILLONES, SEGÚN MINCETUR

Por Evelyn Fernandez R.

Las exportaciones peruanas, en los primeros ocho meses del año, lograron los US$ 27.423 millones, según Eduardo Ferreyros, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Esta cifra es superior en 23,6% a la cifra obtenida en el mismo periodo del 2016.Se destaca que este resultado es producto de desempeño positivo de los sectores tradicional (+29,5%) y no tradicional (+9,9%).

Las importaciones reunieron un incremento de 9,5%. Así, en el periodo (enero a agosto) se registró un saldo comercial superavitario de US$ 1.849 millones, en contraste con el periodo anterior, que registró un déficit de US$ 1.180 millones.

De enero a agosto del 2017, el Sector histórico incremento producto del importante dinamismo Pesquero (+70,9 %); Petróleo y gas natural (+67,7%); y Productos mineros (+23,9%).

Con respecto al Sector No histórico, despuntó el crecimiento de los productos que provienen del agro, tales como granadas (+54%), palta (+44%), uvas (+21%), quinua (+14%), mangos (+8%) y arándanos (+7%).

Además se menciona que entre enero y agosto del presente año, los destinos más dinámicos para los envíos no tradicionales fueron Estados Unidos (US$ 1 989 millones) por la mayor demanda de paltas (+US$ 86,7 millones), uvas (+US$ 32,8 millones) y vidrio templado (+US$ 26,1 millones); China (US$ 287,1 millones), por los mayores envíos de pota en conserva (+US$ 49,1 millones); y la Unión Europea (US$ 1 750,4 millones) por pota congelada (+US$ 34,2 millones) y paltas (+US$ 70,3 millones).

Las exportaciones no históricas se incrementarán más del 12% y superaríamos los US$ 11 mil millones. “Esta tendencia nos hace mirar con optimismo el 2018. Para ello trabajamos fuertemente en abrir más mercados y promocionar más nuestros productos en el exterior”, acotó el ministro Eduardo Ferreyros. En el mes de agosto de 2017, el Perú distribuyo bienes por US$ 7 348 millones, además el comercio exterior favorece el incremento del país.