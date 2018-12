EXISTEN 51 PLAYAS QUE NO ESTÁN APTAS PARA LOS BAÑISTAS

Las playas menos saludables Agua Dulce y La Herradura.

De las 85 playas que existen en Lima, 51 están bajo la categoría de no aptas para los bañistas. Según DIGESA, Dirección General de Salud Ambiental, adscrita al Ministerio de Salud MINSA, advirtió que dichas playas no cumplen con la calidad de limpieza, calidad micro biológica, y casi no tienen servicios higiénicos.

Los distritos donde hay playas no saludables son Ancón, Baranco, Chorrillos, Villa El Salvador, Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María, Pucusana y Santa Rosa, Los Yuyos, Agua Dulce, La Herradura, La Encantada, Conchán, Mamacona, Los Pulpos, El Silencio, Los Pocitos, entre otras.