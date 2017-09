EXCARCELADOS REINCIDEN POR FALTA DE APOYO DE LA SOCIEDAD

Por: Johan Peter Ynga Palomino

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, Hernán Ruiz Arias, manifestó que el 30% de ex presidiarios vuelve a cometer crímenes debido a que no recibe apoyo de la sociedad para conseguir algún oficio. Después de haber purgado condena durante mucho tiempo en los recintos penitenciarios, ellos recuperan su libertad, pero no pueden mantener a sus familias ni tampoco recuperarse en el aspecto social debido a que los antecedentes impiden que puedan ser considerados para conseguir empleo.

Es por ello que el funcionario junto a representantes de instituciones que integran la Mesa por la Resocialización, y con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez Tineo, han preparado un programa denominado “De vuelta a casa” que tiene como objetivo apoyar a los reos del penal de Piura para que al salir de prisión tengan la posibilidad de reinsertarse en la sociedad encontrando trabajo y evitando así la reincidencia.

Asimismo indicó que tuvo una conversación con el gobernador regional Reynaldo Hilbck, y el alcalde de Piura, Óscar Miranda, quienes acordaron ofrecer puestos de trabajo a los excarcelados apenas salgan de su encierro en los penales de la ciudad en las siguientes semanas. Adicional a este programa, las autoridades judiciales lanzaron el proyecto “Para la mano” el cual busca que los ex presidiarios conversen con personas que hayan reincidido en actos criminales para que detengan sus actos y empiecen a buscar algún empleo.

Explicó que ya se han contactado a 60 jóvenes que están en el mundo de la delincuencia, para que dialoguen con sus conocidos, en el distrito 26 de octubre, para que ambos dejen de cometer fechorías. Por otro lado, el director regional del Instituto Nacional Penitenciario Norte, Juan Herrera, indicó que en las cárceles existe en la actualidad un hacinamiento de casi 50 mil reclusos, superando la capacidad real de todos los centros penitenciarios, que en conjunto sólo pueden albergar a 30 mil.

El funcionario dio a entender que por este motivo la región empezará con la construcción de nuevos recintos para remediar la situación y conseguir que los reclusos cumplan su condena en condiciones más humanas. Por último, agregó que el próximo año se pondrá en vigencia el proyecto de bloqueo de señal de celulares dentro de los penales y así evitar que los hampones realicen extorsiones a los pobladores desde sus cárceles.