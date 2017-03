EX VICEMINISTRA “TRAICIONÓ A TODOS LOS PERUANOS”

SE DEBE DE EXIGIR CERTIFICADOS DE SALUD, PARA QUE NO OCURRAN CASOS COMO EL EUFROSINA SANTA MARÍA, QUE DEMUESTRA UN CINISMO NUNCA VISTO Y ACTITUDES GROSERAS DIGNAS DE UNA PERSONA QUE NO TIENE NI IDEA DE LO QUE SON LOS VALORES.

Eufrosina Santa María, ex viceministra fue captada por el programa de TV “Panorama”, desarrollando diversas actividades recreativas en horarios laborales en momentos en los que las autoridades del Ejecutivo se desplegaban a lo largo de las zonas afectadas por lluvias, huaicos y desastres naturales.

Al ser consultado por los actos irregulares de la ex viceministra y la justificación que ella ha dado sobre el tema, José Manuel Hernández, Ministro de Agricultura, respondió que él reconoce a los funcionarios de su sector que trabajan desde horas de la madrugada en jornadas realmente sacrificadas.

“Es lamentable. Muchos de los trabajadores del Minagri están en los mercados, ella Traicionó la confianza. Ahora se ha establecido los mecanismos administrativos y legales correspondientes para que sea investigada, lo que haya, no solo en lo personal, sino a toda persona que esté relacionada a estos hechos”, dijo el titular del Minagri a RPP.

Me quito el sombrero por los funcionarios del Ministerio de Agricultura que encuentro fuera de Lima, y que realmente trabajan hasta sin almuerzo”, agregó. El ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández explicó que cuando Eufrosina Santa María renunció a su cargo, él se encontraba en Morropón, atendiendo emergencias.

“Ni siquiera había leído el mensaje que me había remitido. Tanto es así que cuando me dice que renunciaba por índole personal le respondí que ‘qué pena’, sin saber nada. Cuando llegué en la noche ya me enteré de muchas otras cosas”, comentó.

Eufrosina Santa María contestó al ser cuestionada por estar descansando en horarios laborales, que ella tenía un trabajo sacrificado y que su intención era atender las zonas afectadas por las lluvias, inundaciones y huaicos, pero que el titular del Minagri no la había autorizado para ello. Finalmente mencionó que la autoridad nacional trabaja todo el día, nosotros no trabajamos 8 horas o 14 horas y menos en emergencia. En el momento en que tienes un momento ‘light’, te dedicas a ti también. Otras autoridades están haciéndose las uñas, haciéndose el cabello; yo estaba haciendo deporte”, dijo la ex viceministra.

Realmente estas declaraciones de Santa María, dan verguenza, y el Sr. Ministro ya debe ordenar que le abran proceso administrativo, por no cumplir con sus funciones relacionadas con el desastre nacional. Además por su edad, solo está haciendo el ridículo.

Marilyn Vargas Orellana