ENTREVISTA A LA ACTRIZ Y ESCRITORA PERUANA MERCY BUSTOS

Hablar de gastronomía con literatura no es muy usual, sin embargo la escritora, antropóloga, actriz peruana Mercy Bustos Tocòn, que actualmente vive en Madrid, hace unos días presentó su libro “La Magia del Bitute”, lleva historias de amor y comidas del Perú. Son 44 años dedicados al teatro, a este mundo fascinante del arte y lo hace con mucha pasión, gentilmente accedió a brindarnos una entrevista.

¿Cómo nace esta aventura de la Magia del Bitute?

Empezó como una obra de teatro en el año 2000, con diez actores, que ahora casi todos son famosos, Cecilia Monserrate, Gabriela Motta, Claudia Sánchez, Juan Maldonado, Ana Ponce, entre otros, luego se convirtió en cuento oral en el 2010, hoy lo presento como libro de cuentos. Tomé como inspiración el guion de la obra Como agua para Chocolate, de Laura Esquivel y me quedé impactada. En este libro hablo del misky pacha, el espíritu de la comida que es como la identidad. Son historias de amor alrededor de la comida peruana, no son recetas, es mi homenaje a nuestra cultura y respeto a la pachamama.

¿Quiénes colaboraron con este libro?

Luis Arévalo, uno de los reconocidos chef peruanos de comida nikkei en el mundo, ahora vive en Madrid, hace el pròlogo del libro. Las ilustraciones maravillosas están a cargo del cusqueño Alberto Quintanilla, quien me dio la oportunidad de escoger ocho fotos sobre esculturas.

¿Qué significado le da a la palabra “bitute”?

Bitute significa buen comer, cuando tuve la oportunidad de llevar mi libro a un evento del Museo Nacional de Antropología y Arqueología en Madrid, donde el único libro que hablaba de gastronomía en la literatura era el mío, uno de los asistentes lo reconoció como un diccionario intercultural del mismo idioma, solo éste habla de gastronomía con un diccionario de vocablos, porque en España hay muchas palabras que en Perù tienen otro significado.

¿Cuál fue su primer libro?

Mi primer libro lo hice de cartón de basura, por eso le digo cartonero, que se llamó Cuatro Historias y una Obra de Teatro, lo presenté aquí en Madrid hace varios años y en Perú también. Era un libro artesanal, cuando tengo la posibilidad de enseñarlo, la gente se queda fascinada.

¿Cómo fue sus inicios en España?

Luego de trabajar mucho en Perú como actriz, tomé la decisión de viajar sola a España, empecé a contar cuentos en el centro español en Madrid, en el restaurante a la hora del postre, luego cuando había algunos concursos que me gustaba participar y ganaba en esa categoría, las obras de teatro convertidas en cuentos me generaba dinero. Tuve la oportunidad de ir al encuentro del Libro Infantil, en Galicia, donde me quedé fascinada porque eran libros de todo el mundo, dentro de mí estaba la idea de hacer un libro sobre gastronomía hasta que apareció Amargot, una editora española que se preocupa mucho de la literatura mundial, me dio la oportunidad.

Recuerdo que en una ocasión cuando decido ya hacer esta fusión de gastronomía con cultura, usé la papa amarilla cocida e invitaba a los niños asistentes, ellos conocían solo la papa blanca que comían en su casa, yo quería relacionar estos dos mundos que siempre han estado separados, el arte, la gastronomía y la cultura, eso es hablar de otra forma.

¿Tendremos la Magia del Bitute en Lima?

Estamos en coordinaciones para presentarlo en la Feria del Libro en Lima, que se realizará en julio de este año, estoy muy contenta y orgullosa de poder dar a conocer este material.

¿Qué otros proyectos tiene usted?

Voy hacer un video sobre las mujeres mayores cuando salen de su país y no encuentran trabajo, que se han presentado en países como Holanda y España con gran éxito, depende de la productora peruana Quechua Films.

Quiero seguir contando estos cuentos para vender el libro, el año pasado lo presenté en La Libre de Barranco, que es una librería de españoles que están invirtiendo en Perú. Por otra parte, estoy preparando una tesis para mi maestría, que tiene que ver sobre la gastronomía de los peruanos que viven en Madrid y trabajan en el negocio del ceviche, el chifa y la comida nikkei, ya que cuando estás lejos y puedes hacer conocer a otros estos nuevos sabores y texturas, entras a otra dimensión, conquistar con la comida y con el ingrediente principal que es hecho con amor. En una parte de la Magia del Bitute señalo: “El teatro es como la cocina, todos los ingredientes que se combinan con tanta dedicación y tiempo, que aunque todo pasa tan rápido, queda un sabor en el arte”.

Conocí por ejemplo a Kelly Marchena que impulsa el chifa peruano en Madrid y como ha hecho esta fusión gastronómica, porque muy poco se estudia de los peruanos que están afuera y cuando vas a otro país entras a otra cultura llevando lo tuyo, como combinación que es la fuente de la evolución.

¿Cómo surge la idea de fundar la Asociación Teatro de la Tierra?

Un 29 de agosto surge la idea porque sentí que sin la tierra no somos nada, estamos olvidando el cuidado que debemos tener al medio ambiente, a la pachamama. La tierra tiene que ver con la madre, con la mujer, es la tierra que te acoge, que te cuida, te da la luz, sino la cuidas, no vas a poder alimentarte. Es importante así como también el agua y el aire, que son los elementos fundamentales para existencia de la vida.

Hay que ver la vida de otra manera, con la literatura además de la gastronomía, la magia se puede dar e imaginar un mundo mejor, yo he contado los cuentos e invitaba comida, eso adquiere otro valor, verlo con otros ojos, es un lenguaje cultural y maternal distinto, que va más allá que no solo te alimenta, sino que también llena el alma.

Voy a estrenar en noviembre en la Asociación Teatro de la Tierra, la obra que se llama Muy Frágil, que la he escrito, es la primera que me presento como directora, donde trataré sobre las mujeres refugiadas.

Por: Rocio López Lara