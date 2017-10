Entrevista a Jorge Coaguila

Encontramos a Jorge Coaguila en su estudio, en medio de libros. Tiene 47 años y acaba de publicar un libro que examina la obra de nuestro Premio Nobel. ¿El título? Mario Vargas Llosa, la mentira verdadera (2017). Se muestra orgulloso de su nuevo libro.

¿Por qué «la mentira verdadera»?

—Porque Vargas Llosa es un autor que para mentir investiga hechos reales. Vargas Llosa toma de la realidad alguna historia, se documenta, lee todo lo que se ha publicado acerca de este hecho, viaja a los lugares donde se desarrolla la historia, para poder crear sus novelas. Ese es su método.

¿Qué puede decir de la antología de entrevistas a Vargas Llosa, que ya lleva cuatro ediciones?

En sus entrevistas, Vargas Llosa expresa mucha pasión por lo que declara. Para él, no hay términos medios. O esto es negro o esto es blanco. Eso ocurre en su modo de mirar la literatura, la política…

¿Es muy diferente a Julio Ramón Ribeyro, otro de los autores que ha estudiado?

—Sí, Ribeyro lo ponía en duda todo. Era un escéptico. Además, era una persona bastante insegura, alejada de la publicidad. Por ello, concedió contadas entrevistas.

Usted tuvo el privilegio de entrevistarlo en seis ocasiones. ¿Qué recuerda de sus visitas a este escritor?

—Entonces yo era estudiante de Periodismo de San Marcos. Él era un escritor muy celebrado por un público que iba creciendo. Es cierto que el reconocimiento que tiene en el extranjero es bastante escaso, si lo comparamos con Vargas Llosa, pero nadie discute que es un gran narrador. Su visión del mundo es muy interesante. Tiene una mirada inteligente de las cosas. Ofrece ideas muy sugerentes. Sus historias retratan una época, la década de 1950, y una urbe, Lima, con sus complejos, sus taras.

Se ha dedicado al periodismo en diversos diarios, como La República y El Comercio. ¿Cómo observa la era digital?

—Antes, cuando yo era adolescente, sentía enorme placer de leer diarios, revistas. Recortaba y coleccionaba las cosas interesantes. Hoy ha desaparecido esa actividad. Todo se encuentra en internet. Los diarios han sufrido un fuerte golpe con las informaciones gratuitas en la red. La necesidad es adaptarse o morir.

Otra ocupación suya es la de corrector de textos. ¿Cómo se animó a dedicarse a esta labor?

—Había una necesidad. El mercado demandaba gente que se dedicara a este oficio. Al principio, me sentí inseguro. Leía varias veces el texto para ver si estaba bien. Luego, poco a poco, gané confianza. Incluso he dictado talleres para formar correctores. Es una labor difícil. Debes distraerte lo menos posible. Por otro lado, hay que tener cierta cultura para saber de lo que trata el texto. Hace años esta actividad no era muy valorada. Hoy es muy diferente.

Se sabe que está escribiendo una biografía sobre Ribeyro. ¿Cuándo la terminará?

—En la historia de la literatura, sobre todo peruana, hay una gran cantidad de proyectos truncos. He prometido escribirla y terminarla para que se publique en 2019, cuando se cumplan 25 años del fallecimiento de Ribeyro. He tenido muchas dificultades de tiempo, pero creo que será un buen libro.

Cecilia Otálora Canales.