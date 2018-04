ENFRENTAMIENTOS ENTRE EL LEGISLATIVO Y EL EJECUTIVO ESTÁN DESTRUYENDO AL PERÚ

Los congresistas del Perú y en genera los políticos, no hacen nada por mejorar el país, para ellos no existe, la anemia de los niños, la reconstrucción por efectos del Fenómeno del Niño. los productos mal envasados, los transgénicos, el medio ambiente… nada les importa, solo están para hacerse seguimiento unos a otros y gritarse e insultarse como cotorras, pero lo del Perú no es con ellos,.

Se podría ser descubrir la cantidad de proyectos de ley que tienen archivados para se dediquen a trabajar por su patria. Quién les ha engañado que han sido elegidos para descansar, ahora se han dedicado a hacer leyes que les favorezca, la seguridad ciudadana tampoco les interesa, no les importa nada, que cosa harán de provecho si todos los días la mayoría para en todos los canales, ofreciendo declaraciones sobre sus adversarios.

Bien merecido está el 7% de aceptación que les otorgan las encuestas.