ENCARCELADOS

Es de conocimiento público que nuestro sistema carcelario peruano en los últimos 10 años ha duplicado su población y se encuentra, entre los penales de América Latina como uno de los más hacinados ya que carecen de todos los servicios básicos y de trato humanitario, no cabe duda que poco hacen nuestras autoridades para despoblar esto establecimientos que por décadas como el penal san pedro más conocido como Lurigancho fue creado para albergar solo a tres mil internos y hasta la fecha de hoy son 71mil internos, eso equivale a una sobrepoblación del 124 % de reos, como explicarnos que solo 40 policías y 20 agentes forman parte del personal destinado por el Sistema Nacional Penitenciarios (INPE),para la seguridad y el control de este penal que al paso de los tiempos, es considerado como uno de los tres penales peores del mundo, si a esto le sumamos las mafias enquistadas en 18 de los 21 pabellones, no podemos negar que el tráfico de armas y drogas e internet son el caldo de cultivo para la operatividad de las bandas desde las entrañas del recinto, por eso no es fácil decir que estamos ante un bomba de tiempo, y esto se pone en evidencia cuando el 20 de marzo una reyerta entre pabellones dio como inicio un incendio que dejo un saldo de 2 muertos, fueron necesarias 15 unidades de bomberos para combatir las grandes lenguas de fuego que se apoderaban del pánico de los internos y de los familiares.

Según el instituto nacional penitenciario (INPE) solo del 2012 al 2013 la población penitenciaria creció un 6% es de conocimiento público que los internos duermen en los pasillos eso sin mencionar el pago de cupos por parte de los internos por tener un metro cuadrado donde poder dormir, es indispensable una reforma y la construcción en el sistema carcelario peruano eso quiere decir que se tendrían que construir dos penales por años con una capacidad para unos 3,500 internos con las mismas características del penal san pedro.

De acuerdo al informe del ministerio de justicia y derechos humanos, sobre infraestructura penitenciaria 2015-2035 más que la construcción de nuevos albergues penitenciario lo que se busca es, tener un plan de acción multisectorial, tanto por la Dirección de política criminal, conjuntamente con el Instituto Nacional Penitenciario, con una visión diferente de cómo enfrentar la criminalidad desde dos frentes y llevar estrategias a corto, largo y mediano plazo.

En la actualidad a nivel nacional son 67 penales distribuidos por categorías desde la A, B, C, D, siendo considerada las de tipo C donde se concentra la mayor población, es por ello que la proyección del 2015 al 2020 el Perú tendrá una población penitenciaria de 150425 internos con una capacidad de albergue de 38443, lo que determinaría una brecha de 76308 unidades de albergue, es por ello que el estado peruano tendría que construir 39 establecimientos penitenciario con un capacidad de albergar a 2204 internos.

Es urgente por parte del estado peruano establecer lazos de consideración por qué el que cometió un delito lo tiene que pagar pero en condiciones que no alteren los derechos humanos, pero sobre todo sirva para la reinserción del interno, mas no para la condena eterna y aquel peruano que sale de una prisión peruana sale para robar, solo así creceremos como país pero sobre todo mostrando la mejor cara de un sector que por décadas viene siendo olvidado rumbo a un bicentenario.