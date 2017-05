EN PIURA IDENTIFICAN 26 TERRENOS PARA REUBICACIÓN DE MILES DE DAMNIFICADOS

El Ministerio de Vivienda ha encontrado espacios de forma preliminar en las provincias de Piura, Sullana y Talara, para la reubicación temporal y permanente de los damnificados por El Niño costero.

Los Gobiernos locales de Lambayeque, La Libertad y Tumbes están en la búsqueda de terrenos hábiles.

Maryorie Melgar coordinadora del programa Generación de Suelo Urbano del sector Vivienda, dijo que se le ha encargado ubicar estas áreas donde se harán estudios en los próximos días con ayuda de los gobiernos locales. Piura cuenta con 1.486 familias damnificadas que necesitan ser reubicadas, para lo cual se requiere de 19.81 hectáreas (has). Sullana tiene 143 familias damnificadas y se requiere de 1.91 has y en Talara son 356 familias damnificadas y se requiere 4.74 has.

En la última visita a Piura, Edmer Trujillo Mori el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, indicó que estos terrenos deben cumplir con ciertos requisitos, como no estar ubicados en zonas de riesgo. “Requerimos de la participación de los gobiernos locales. Tenemos el 30% del área total que necesitamos para las construcciones. Estimamos que en el mes de enero del próximo año ya tengamos identificadas y saneadas las áreas para iniciar la construcción definitiva”, refirió.

Hasta la fecha, el único espacio que ha sido anunciado públicamente por el gobernador Reynaldo Hilbck, como posibilidad para la construcción definitiva de las viviendas, es el terreno ubicado en el kilómetro 980 (carretera Piura-Chiclayo), donde se alberga a unas 1.000 familias.

El Gobierno Regional de Lambayeque, ha enviado un oficio a las 38 municipalidades de la región pidiendo un informe de las áreas con las que cuenta la localidad para la reubicación de damnificados.

En La Libertad, la comuna distrital de Huanchaco maneja dos posibilidades para reubicar a las familias damnificadas. El primer terreno se ubica frente al Patio de Llaves, que tiene una extensión de cuatro hectáreas para unos 550 lotes, donde se podría reubicar temporalmente a 550 familias. Y el otro terreno se sitúa en la parte alta de Huanchaco, donde hay 130 hectáreas pertenecientes al Gobierno Regional de La Libertad.

Ahora el panorama en Tumbes es parecido a lo que sucede en el resto del Norte, donde las autoridades todavía no identifican las áreas a donde trasladarán a los damnificados. Lo que están haciendo es atender la emergencia de los pueblos que siguen aislados.

Se sabe que unos 250 auditores de Contraloría vigilarán la reconstrucción. La Contraloría destinará inicialmente, 250 auditores para acompañar el proceso de Reconstrucción con Cambios, mediante acciones de control simultáneo y posterior, informó el Contralor General, Edgar Alarcón Tejada.

Finalmente Alarcón manifestó que la Contraloría acompañará la reconstrucción desde los actos previos y durante la ejecución de obras. Para ello, reiteró su solicitud para que el Poder Ejecutivo otorgue a la Contraloría los recursos adicionales que ha solicitado y que son necesarios para acompañar el proceso de reconstrucción anunciado.

Marilyn Vargas Orellana