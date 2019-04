EN EL PERÚ 8 DE CADA 10 POBRES NO LOGRA AHORRAR PARA SU PENSIÓN DE JUBILACIÓN

Cada vez el peruano pobre de a pie no logra ahorrar para tener una pensión de jubilación cuando llegue a los 60 años.

Según el último estudio sobre pobreza monetaria del INEI, informó que el 88,5% de pobres ocupados en el Perú, no se encuentra afiliado a ningún sistema de pensiones sea ONP o AFP, esto quiere decir que 8 de cada 10 pobres, no ahorra para una pensión cuando tenga 60 años. La informalización laboral es uno de los principales motivos, por eso es necesario optar políticas para combatirla, según los economistas Farid Matuk y Armando Mendoza. Esto conlleva que los adultos mayores no van a poder disfrutar de un nivel aceptable de bienestar.

Además ambos especialistas se basan en el 94,4% de la población pobre ocupada, mayores a los 14 años trabaja de manera informal, en zona urbana afecta al 89,2%, mientras que en la rural asciende a 99,4%.

Este problema no solo perjudica el sistema de pensión sino además el sistema de salud, por tanto Mendoza recomienda al gobierno, reducir los niveles de informalidad que hoy alcanza el 70 % de la población, para no seguir subsidiando pensiones.

Mientras Matuk, propone que el 5% de IGV que paga cada consumidor en una boleta, se destine a su cuenta individual de pensión, de esta manera se concientiza e incentiva el ahorro para tal fin, además coadyuva a la formalización de las empresas, de tal forma las personas optarían por estas entidades y a la vez verían la boleta como un ahorro para el futuro.

Karim Del Rosario