EN BUSCA DE UN SUEÑO

Por: Jessica Cabezas

Actualmente la emigración de peruanos al extranjero en su mayoría jóvenes, es el fenómeno que está cobrando mayor relevancia. Se registra innumerables viajes con destino al exterior en busca de una mejor calidad de vida. La inseguridad, los problemas políticos y económicos que atraviesa el Perú es la principal razón de la fuga de talentos.

Vida loca

A punto de entrar a la puerta de embarque Noé Samaniego (22), planea triunfar en Estados Unidos. Mi decisión de acercarme fue para saber más sobre él y lo que intenta hacer fuera del país, cómo piensa salir adelante lejos de su familia, pese a las dificultades que se le presenten en su camino.

“Decidí tomar otro rumbo, porque me aburrí de Perú, quiero tener una vida loca, conocer gringuitas, hablar inglés, ese es el sueño de toda la vida”-cuenta Noé.

Hace unos años cuando alguien se iba del país era para vivir nuevas experiencias o aprender idiomas, en la actualidad se va para generar mejores ingresos.

Cambiar una vida

“Cualquier persona va querer ir allá, soñar y cambiar una vida, entonces esa es mi elección, se me abrieron las puertas, me han dado una visa de estudios por 5 años en la universidad del Sur de Carolina en la cual he decidido estudiar, proyectarme y ver al futuro.”,- sostiene Samaniego.

En los últimos años miles de peruanos deciden echar raíces en otras tierras encontrando otros horizontes “Es genial, disfrutas de una buena vida, y tienes cosas que no obtuviste antes”- cuenta Noé.

Se abren puertas

“Estados unidos tiene muchas cualidades y beneficios. Dentro de un año y medio mis padres me darán el alcance, me siento muy feliz porque voy a lograr la meta que me he trazado, ahora solo me queda esforzarme.”-menciona Noé.

Emigrar al extranjero es dar un gran paso que sólo los valientes osan dar, hasta que te adaptas e integras completamente a tu nuevo país.