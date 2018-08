EMERGENCIA POR OLA DE MIGRANTES VENEZOLNOS

SR. PRESIDENTE NICOLÁS MADURO: LE ESTAMOS DANDO LA CIFRA EXACTA DE HERMANOS VENEZOLANOS, QUE HAN INGRESADO AL PERÚ, 414,011 MIL, TODOS SALIDOS DE SU PAÍS POR FALTA DE COMIDA Y MEDICINAS, SEGÚN SUS PROPIAS DECLARACIONES.

No es cierto que en nuestro Perú los despreciamos como Ud. dice, todos los que se acreditan trabajan, es un honor ser mesero, vendedor ambulante, barredor, etc. si es que lo hacen para ayudar a sus familias, con el agregado de que hay muchas personas que CUANDO LOS IDENTIFICAN, les dan lo que está a su alcance, pan, comida, etc., o les pagan más de lo que piden por el servicio.

Para otra vez mejor infórmese bien o mande un veedor para que le cuenten como los tratamos.

Perú y Colombia a través de sus autoridades migratorias, acordaron compartir una base de datos de los ciudadanos venezolanos que ingresan, permanecen y transitan por ambos países, para promover una migración ordenada y segura.

SALUD Y EDUCACIÓN PARA NIÑOS VENEZOLANOS

También le comunicamos Sr. Maduro, que todos los niños venezolanos, en el Perú, tienen salud y escolaridad gratuita. El Ministerio de Salud y el de Educación, a tomado a cargo la salud y educación de todos los menores ingresados al Perú sin excepción.