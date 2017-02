ELIANE KARP ESPOSA DE ALEJANDRO TOLEDO AMENAZA A PRESIDENTE DEL PERÚ

“Qué verguenza PPK, se lo que hiciste la última vez”

La ex primera dama Eliane Karp colocó en su página de Facebook un largo comentario sobre las acusaciones contra su esposo, el exmandatario Alejandro Toledo, por presuntas coimas por parte de la empresa Odebrecht, y le mandó una advertencia al presidente Pedro Pablo Kuczynski. “Qué vergüenza PPK. Tú, que tantos negocios y Iobbies has hecho, no me hagas hablar, “porque yo sé lo que hiciste la última vez”. Horas antes, PPK se había pronunciado sobre el caso de Toledo y dijo sentir vergüenza, como todos los peruanos. Además, le pidió al expresidente que regrese al Perú para ponerse a derecho. “Estoy muy dolido por estas noticias de Toledo. Es una traición al pueblo peruano y una traición a sus colegas que se esforzaron tanto”, comentó en declaraciones a una radio colombiana.

Creemos que en lugar de tanta bajeza, la señora Karp debería venir al Perú con su esposo el expresidente Toledo, sin ningún temor, porque si según ellos no han recibido ni un dólar de parte de Odrebecht, “no tienen nada que temer”