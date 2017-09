EL TREN SOLO PASA UNA VEZ

Por: Jessica Cabezas P.

Ana lucia Sánchez (28), segunda de cuatro hermanas, a inicios de este mes decidió viajar vendió su casa en Surco cambio el lugar donde vivía por unos cuantos miles de dólares. Su hermana vive en Francia desde hace muchos años y es nacionalizada, eso le ayuda a insertarse e iniciar una nueva vida. “se me presento la oportunidad de ir a Francia y no pienso desperdiciarla”- sostiene Ana Lucia

“Sé que adaptarme me va ha costar unos cuantos meses, será más complicado cuando no esté trabajando, porque tendré que regularizar mis documentos. De la noche a la mañana, estar en otro país es un poco complicado”- menciona Sánchez.

Las transformaciones de la sociedad avanzada y del mercado laboral van ligadas a un aumento de viajes que afectan a los que te rodean.

Amor de lejos

Mantener una relación a distancia implica realizar un sobre esfuerzo por ambas partes para adaptarse a la nueva situación. Estar lejos el uno del otro, es complicado y sufren más inseguridad que las parejas que están cerca. “Mantengo una relación a distancia él en Perú y yo en Francia, es difícil tener confianza cuando estamos separados, pero cuando hay amor todo se supera.”-cuenta Ana Lucia.

Gracias a las nuevas tecnologías podrán hablar o incluso verse a diario. En ocasiones la distancia, lejos de enfriar la relación, pueden reanimarla si ambos dedican tiempo para mantener viva la pasión.

La lucha es dura

“Sé que lograré regalarles una buena casa a mis padres, también seré nacionalizada de aquí a cuatro años, lo bueno es que voy adquirir madurez y experiencia “, manifiesta Ana.

Un viaje largo puede aportarte muchas cosas a nivel personal, las personas que viajan por el mundo, adquieren y muestra un alto grado de madurez y responsabilidad personal.

Nada es fácil

Pero no todo es color de rosas a veces lo menos pensado sucede y el racismo se ve reflejado en la discriminación que nos rodea.

“Existe el egoísmo y la hipocresía, las personas que hablan mal de uno, y los que desean que no progreses, sé que lidiare con eso Y estoy segura que nada me detendrá para lograr los sueños que me he propuesto “, refiere Sánchez.

Es momento de que Ana Lucia entre a la puerta de embarque, me despido de ella deseándole suerte en su viaje y sus proyectos porque la necesitará, para abrir senda en este complicado mundo. Como ella, muchos jóvenes están emigrando a otros países, dando sus primeros pasos buscando una mejor calidad de vida y un futuro mejor.

“Ya es hora de perder el miedo y volar. Al principio no tendrán la estabilidad que uno desea, costará adaptarse a una nueva cultura, sin embargo tienen que sacarle provecho. Y tú, cuándo te animas y cambias tu futuro?” -expresa Ana Lucia.