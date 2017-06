EL RACISMO EN EL PERÚ 

Nuestro país es multirracial, después de la Conquista de los Españoles donde llegaron e implantaron un sistema de dos repúblicas, una para blancos y otras para indios, es ahí donde el Perú da un giro de 180 grados, donde quedó relegado el indio, para dar paso al Mestizo y Criollo, es ahí donde nacen nuestras inquietudes y preguntas, al saber en qué lado de las dos repúblicas vivimos, Es así como el sociólogo Peruano Gonzalo Portocarrero, lo califica como el Nudo Colonial, donde se empiezan a escribir nuestras propias miserias, y con tal desparpajo empezamos a cholearnos, y creamos nuestro propio lenguaje popular con las típicas bromas a los negros afro peruanos, y a los cholos ¡ya son más de las doce, a los migrantes andinos del Perú profundo ¡ hueles a queso¡, serrano, y otros.

Ese lenguaje antirracista de por sí, ya constituye un delito, muchos siglos han pasado y como pensar que con este discurso no hemos cambiado nada. Hasta qué punto vemos estas agresiones y las normalizamos en nuestro contesto real como sociedad, cual es la garantía que me da el Estado, que mi libertad en los espacios públicos no se vea alterada por una de estas situaciones.

Marco Ramírez, Presidente de la Red Peruana de Jóvenes Afro descendientes (Ashanti) señaló que estas agresiones verbales se han normalizado de tal forma que las maquillamos en tono de burla, chiste, o parodia, Es así como los medios cumplen una función educadora y de formación pero lamentablemente, brindan su espacios a personajes caricaturescos como la mujer del ande (la paisana Jacinta) que la convierten y la revisten como la Robín Hood del siglo 21 y es ahí que las hacemos tan cotidianas y no vemos el grave daño que ocasionamos a aquel, que por su etnia o color de piel se sienta ofendido, la contextualización de estos hechos siempre están asociado al indio o negro por ser menos inteligentes.

Un estudio del Ministerio de justicia del 2013 reveló que le 81 % de los encuestados afirma que el racismo aún persiste y que no se hace nada al respecto.

Es importante una educación basada en valores y buenas costumbres pero sobre todo enmarcada en la libertad e igualdad para todos, aunque tengamos esa percepción que la ley no se aplica a todo por igual.

Sandro Béjar