EL PRESIDENTE SE PRONUNCIÓ DICIENDO QUE EL GOBIERNO ESTÁ  ENCARGÁNDOSE DE LOS HUAYCOS

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), manifestó esta noche sobre la situación que enfrentan distintas zonas del país, incluidos algunos distritos de Lima, debido a las lluvias y huaycos causados por el fenómeno de El Niño costero.

“Estamos enfrentando una situación totalmente imprevista, de muy fuertes lluvias en la Costa y en la Sierra que están causando inundaciones, cortes de carreteras, rompimiento de puentes y muchas cosas malas”, expresó PPK en diálogo con Canal N.

El presidente de la República PPK, adelantó que no declarará en emergencia nacional, pues hay zonas en el país que no están afectadas. “Declararemos en emergencia donde realmente hay emergencia, lo haremos porque hay los equipos para hacerlo”, dijo.

Asimismo, el mandatario se dirigió “a esos que dicen que no hay plata: no sean tan inocentes, tenemos la plata, el Perú tiene plata, lo que pasa es que las instituciones no están tan bien organizadas y no tienen capacidad para gastarla”.

Consultado sobre si declarará la ciudad de Lima en emergencia, PPK dijo que ello “es absolutamente factible, tenemos que ver si es necesario. Unas lluvias no deben cambiar todo el esquema legal que tenemos”.

El presidente aprovechó para cuestionar al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, “a quien le hemos pedido que cierre la Vía de Evitamiento delante de Palacio de Gobierno y no lo ha querido hacer, le hemos pedido a la policía que lo haga”.

Finalmente, el mandatario saludó la decisión del Congreso de la República de suspender la sesión del pleno de mañana, en la que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, iba a ser interpelado con motivo del aeropuerto de Chinchero (Cusco).

Marilyn Vargas Orellana