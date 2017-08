EL PERÚ SE MERECE MEJORES JUECES

Por: Dr. Iván Sequeiros Vargas

No cabe duda que un sistema de justicia, como cualquier otra actividad humana, depende de las personas que la realizan y esa dependencia esta en relación estrecha con la idoneidad, la vocación y convicción de la persona con la labor que realiza, en consecuencia nuestro sistema de justicia será mejor, si las personas encargadas de esa tarea son idóneas, tienen vocación y están convencidos de la importancia y responsabilidad que acarrea la tarea.

Bajo esta premisa resulta trascendental la forma en que se selecciona los jueces, entonces adquiere relevancia de primer orden el Consejo Nacional de la Magistratura o CNM. Este organismo ha modificado muchas veces los procedimientos de los concursos con el afán de hacerlos transparentes, razonables y adecuados, sin embargo el déficit de buenos jueces en el Perú sigue siendo dramático, condición que influye de manera directa en la calidad de justicia que tiene el país.

En realidad el asunto es más sencillo de lo que parece, el problema está que andamos por el camino equivocado, discutiendo como debe estar compuesto el CNM, puesto que ninguna de las formas que ha implementado el CNM, desde su creación, hasta la actualidad, nos ha brindado un alto porcentaje jueces idóneos, por el contrario, ha sido una coladera, bien intencionada, pero ineficaz, para que la improvisación ni tenga cabida en el PJ.

No se puede saber cuándo una persona es idónea o no para el cargo, con la sola verificación de los títulos y diplomas que ostenta, ni la información jurídica que tiene, porque para ser juez primero tiene que ser un hombre bueno, ejemplar y sobre todo honesto, con valores sólidos y con sólida formación ética y compromiso social, caso contrario, toda forma de selección está destinada a un relativo proceso de selección que no atenderá estas condiciones básicas para ser juez.

Prefiero una persona informada medianamente en temas jurídicos y que alcance un grado de instrucción mínimamente requerido (abogado), pero que sea sólido en sus convicciones, firme en sus principios y valores, transparente y honesto a prueba de toda tentación, que tenga un buen sentido común, y seguro será un excelente juez, pero lamentablemente no se prioriza estos criterios

para seleccionar a los que decidirán sobre nuestra libertad, nuestra propiedad y todos nuestros derechos fundamentales, semejante tarea.

La única forma de evaluar estos conceptos es a través de una Escuela para Jueces, como único mecanismo de enseñanza y de prevalencia de los valores antes que los títulos, pues resulta viable que a través de una escuela se seleccione a través de múltiples evaluaciones y de diferente índole, durante un tiempo razonable (dos años puede ser), a los futuros jueces, lo que ciertamente nos daría un margen porcentual más importante de no improvisar jueces y luego tener los resultados que tenemos.

Hay buenos jueces, pero creo que no son la mayoría, entonces hay malos jueces, y lo peor hay jueces que solo buscan aprovecharse del cargo y postulan con esa intensión, la que no es detectada, porque los concursos no miden estos perfiles esenciales, por el diseño del concurso, que esencialmente se circunscribe a un examen de conocimientos y una evaluación del currículo (títulos, diplomas y cartones, tanto más si sabemos cómo se obtiene todo ello en nuestro país), entonces la entrevista que se realiza al final, no es suficiente para medir el aspecto más importante que debe sustentar el ejercicio de la función, la ética, la moral, la honestidad y la solidez de valores, lo que sí es posible hacerlo a través de una escuela, donde además de enseñar a ser juez, al postulante, se le somete a constantes y severas evaluaciones de personalidad y valores que serán calificados por diversos especialistas en estas materias, lo que nos permitirá tener los jueces que los peruanos merecemos.

FELIZ DIA DEL JUEZ A TODOS LOS JUECES HONESTOS DEL PERU.