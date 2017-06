EL PERÚ NO DEBE DISTRAERSE CON LA BULLA DEMOCRÁTICA

LOS HABLANTINES DEL CONGRESO Y LOS ENEMIGOS DEL RÉGIMEN DEL PRESIDENTE PEDRO PABLO KUCZYNSKI, DICEN QUE TIENE UN GOBIERNO DÉBIL QUE NO ES RESPETADO.

También hay personas que opinan que para hacerse respetar tiene que ser político, pero acaso no es sabido que los políticos -no todos-, están comprometidos con Odrebecht, Lava Jato y otros. Jorge del Castillo dice que el APRA, no protegerá a ningún implicado en estos casos, esto es por casos de cobros ilegales efectuados durante el Gobierno de Alan García.

La minibancada aprista, es la que más grita y reclama corrección, pero no hay que olvidar que la inflación más grande del mundo la tuvo el Perú en el primer gobierno de García, ¿en dónde estuvieron sus íntimos partidarios, para dirigir a un joven sin experiencia, que gobernó el Perú en ese entonces?.

La política no debe despertar odios, no se debe actuar contra las personas, el congresista Velásquez Quesquén, dice que los errores políticos se pagan con la censura, tremenda barbaridad, no debemos distraernos con la bulla democrática, porque están interrumpiendo un proceso que recién empieza y es el de la reconstrucción del Perú afectado por el fenómeno del Niño.

Piura, Lambayeque, Trujillo, y la mitad de peruanos esperan la reubicación de tantísimas personas que aun siguen viviendo en carpas. Los políticos y especialmente el Congreso deberían estar trabajando de la mano con el Gobierno para recuperar al País que todos queremos.