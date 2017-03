EL PERÚ NADA EN AGUA

Los peruanos estamos sufriendo los ataques de la naturaleza de diferentes formas, huaycos, desbordes, derrumbes, luvias intensas, inundaciones, todos a gran escala, los pueblos del Norte, Centro, Selva, y Sur del Perú, están arruinados, el agua de las inundaciones ha entrado a todas las casas y para colmo de males, las lluvias tan intensas se repiten dos o tres veces al día.

En en Norte de la Costa se ha presentado el Fenómeno del Niño y ha destrozado todo Piura y Tumbes, la gente y los niños viven sobre el gua estancada y llena de bichos, lo han perdido todo, no tienen donde dormir, ni preparar sus alimentos. Todo empezó con la inundación de la carretera Central en Lima, cuyas casas quedaron inservibles y hasta ahora no se restablece el tráfico normal por esta vía. toda Chosica está afectada.

En horas de la media noche, se desbordó el río Chilca, inundando la zona 64 de la Panamericana Sur y a la misma hora, pero muy lejos en el Departamento de Lambayeque, los pobladores del distrito de Jallanca, han sufrido la inundación del río Motupe y 50 familias para salvar su vida, han tenido que subir a una Huaca (reliquia) y hasta estas horas permanecen parados con sus hijitos (20) en brazos, y sin comida, porque no se ha presentado nimguna autoridad.

TODAS LAS AUTORIDADES, ALCALDES Y JEFES REGIONALES NO HACEN NADA, ESPERAN QUE TODO LO HAGA EL PRESIDENTE KUCKZYNSKI

El problema no es la falta de dinero, los presidentes regionales tienen todo el dinero del presupuesto que no ejecutan, el problema es la incapacidad de gestión y de organización, ¿qué hacen los gobiernos locales y regionales que tienen los recursos y no lo invierten?.

Es tanta la ignorancia que están planteando que se deje sin efecto la realización de los “Juegos Panamericanos”, no saben que la multa por no hacer lo que el Perú se comprometió generará una multa de $ 50 millones, realizar este campeonato en nuestra patria, permitirá que nuestro país cuente con canchas para todos los deportes, hasta con carreteras y que nuestros deportistas que nos han dado tantos lauros, tengan un lugar decente donde practicar. ¡Esto es cultura señores!

Y por último los problemas causados por las inundaciones deberán ser solucionados en corto plazo, que hacen los congresistas de escritorio, 73 de Keiko y los demás gritones que solo sirven para buscar la paja en el ojo ajeno, nunca trabajan, salvo raras excepciones.

NO SE DEBE RECONSTRUIR EN EL MISMO LUGAR, SERÍA COMO PREPARAR EL TERRENO PARA EL PRÓXIMO DESASTRE

Los expertos dicen que se debe trasladar a las ciudades afectadas a otro lugar, hacer un nuevo Piura, hay diseños para hacer una nueva Chosica, tienen que utilizar la tecnología y dejar la política de lado, cambien de alcaldes que los que están no hacen nada.