EL GERENTE DE EMAPE SE BURLA DE TODOS LOS PERUANOS

Diario El Correo.

Gerente de Emape “El puente no se ha caído, solamente está desplomado”

Así justificó la caída del puente Solidaridad el gerente de Infraestructura de Emape, José Luis Justiniano

Una polémica justificación de un funcionario de la Municipalidad de Lima, sobre la caída del puente de la Solidaridad, construido durante la gestión de Luis Castañeda Lossio, ha causado indignación en las redes sociales.

En un reportaje de Cuarto Poder, José Luis Justiniano, gerente de Infraestructura de Emape, aseguró que el puente no se había caído, “solamente está desplomado”. Esta respuesta ha incendiado las redes sociales.

Aquí la transcripción de la conversación con el polémico funcionario (min 8:10 – 9:00)

Periodista: ¿Por qué no tenía defensa ribereña la base del puente?

Justiniano: ha tenido defensa ribereña, señor; este puente ha sido construido por los mejores especialistas del medio.

P: ¿Y qué le pasó?

J: ¿Qué le pasó? Es parte de todo lo que está ocurriendo en el país, señor. Acá se ha diseñado de acuerdo a todas las normas vigentes que se encuentras en el medio (sic)

P: ¿Por qué los tiradores no resistieron el puente?

J: Los tiradores están enteros.

P: Pero el puente se ha caído…

J: No se ha caído, señor

P: ¿Cómo que no se ha caído, qué estamos viendo?

J: Señor, por favor

P: Se ha venido, solamente está desplomado su apoyo extremo

J: ¿Solamente está desplomado, eso me está diciendo?

P: Yo le estoy hablando técnicamente. Usted no me va a entender quizás nunca porque usted es periodista.

PERÚ AL DÍA, Sr. José Justiniano, gerente de Infraestructura de EMAPE, opina como todos los peruanos que hemos vi sto el puente “Solidaridad) construido por Luís Castañeda Lossio, partido en dos y en el aire. Debería estar sujetado y soportado por los tiradores y no en la ribera del rio, sobre una consistencia arenosa.

Realmente el periodista que lo entrevistó no lo va ha entender ni nosotros tampoco, porque no estamos a su altura, Ud. es un técnico de última categoría. Dice que los tiradores están enteros, claro que tienen que estar enteros si no están sujetando “nada”.