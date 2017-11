EL FUTBOL EN TODOS SUS ÁNGULOS

Hablar de futbol es hablar no solo de un deporte sino también de toda un hinchada, de la pasión y un espectáculo gozado por millones de espectadores. Hoy día, sabemos que este deporte se ha convertido también en un fin lucrativo para muchos.

El futbol nos da libertad, expresión, satisfacción, sensaciones, y emociones que se disfrutan en un determinado momento contando con el Presidente del Perú, y toda la ciudadanía. Como ya conocemos el instrumento más importante en el futbol es la pelota. Sin embargo para que todo esto se dé es necesario un estadio que todos piensan que es un lugar tan grande que irradia energía, fuerza y coraje pero pocos se dan cuenta que cuando una jornada acaba el estadio sigue sintiéndose solo, sin un público gritando cada pase y en silencio como un cementerio.

Están también los hinchas aquellos que esperan el fin de semana para desatar toda su adrenalina en su equipo favorito, el hincha es quién está más preocupado por el rival que el propio partido de futbol. Pero el hincha se desvive por ver a sus jugadores en vivo y por disfrutar de este encuentro en el templo. El hincha es esencial para dar ánimo a los once jugadores durante todo el partido ya que pocas veces se cansa.

El árbitro casi siempre es criticado, a veces de la peor forma, igual que todos los rivales que terminan siendo unos tramposos. Un estadio sin hinchada es un partido sin música. Podemos relacionarlo con lo que pasa en nuestro país con los clásicos que son el encuentro del club “Alianza Lima” y “Universitario” donde ya no asisten ambas hinchadas sino sólo una. Esto se da en países donde la seguridad es débil y el nivel educativo de las personas suele ser bajo. Pero por otro lado está el fanático que siempre tiene mucho que vengar y parece un ciempiés dentro de una multitud que espera la llegada del famoso “gol”.

El jugador es el que muchos envidian por llegar a tener éxito haciendo lo más le gusta, aunque a muchos los empresarios los vendan, compren o presten. Ellos sufren en realidad castigos feroces como entrenamientos donde sufren un desgaste físico impresionante, se concentran antes de un partido sin salir de sus habitaciones para garantizar concentración plena. Pero a ellos el éxito y la fama sólo les dura hasta los 30 años aproximadamente y luego ya no siguen siendo los mismos que solían correr por horas sin parar, ahora ellos estarían susceptibles a fisuras, roturas de huesos y diferentes enfermedades a los músculos que explotaron por años.

Cuando vemos un enfrentamiento o encuentro de nuestros equipos favoritos, no nos damos cuenta que en realidad juegan once y no diez a los que vemos todo el tiempo corriendo en la cancha. Y es que, nos olvidamos o ignoramos en su mayoría al jugador que debe impedir que entren los goles al arco, el arquero. Antes vestía de negro ahora lleva colores para distraerse un poco ya que todo el tiempo él está en el arco sin poder correr por toda la cancha, solo, escuchando a la hinchada que a veces lo pifia o a veces lo halaga, aunque la mayoría de veces les dice de todo por no haber tapado un gol. Es decir, los demás jugadores pueden equivocarse muchas veces dar mal un pase o hacer una mala jugada, pero el arquero no puede equivocarse ya que en él siempre se centra toda la responsabilidad del partido que dura 2 tiempos de 45 minutos cada uno.

Pese a que tienen un determinado tiempo de descanso para tomar agua, escuchar al entrenador algunos detalles del partido o recibir instrucciones, el arquero ya no quiere descansar más, en realidad él está cansado de descansar. ¡Qué ironía!.

Todo un equipo está conformado por un director técnico que antes llamábamos entrenador, el cambio se da debido a que el director técnico hace tácticas e instruye al equipo para lograr el triunfo. Esto muchas veces es un misterio pero finalmente se da a conocer minutos antes del partido.

Por Lorena Rojas Ruiz