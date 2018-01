Esta patología es muy frecuente en nuestra sociedad civilizada y no tanto en lugares donde el hombre vive más en contacto con la naturaleza.

Nuestro estilo de vida, comer alimentos que estriñen, acelero, stress, beber poca agua, no caminar, sedentarismo en general, y también procesos médicos como atonía de colon, factores genéticos heredo familiares, también patologías más profundas de nuestro aparato digestivo, medicamentos que nos estriñen, como podrán ver hay muchos factores que pueden producir esta patología que muchas personas creen que es inocua, sin importancia, y no es así porque nuestro organismo necesita ELIMINAR LOS DESECHOS, si no lo hace a la larga nos intoxicamos y nuestra salud se va a resentir profundamente.

La acupuntura puede activarnos con mucha eficacia la eliminación de estos desechos al exterior y gracias a ello recuperar nuestra autentica vitalidad, así que les dejo con la entrevista televisiva sobre EL ESTREÑIMIENTO, MASAJES, RESEÑAS DIETETICAS Y MÁS.

