EL DR. PÉREZ ALBELA DICE QUE CONSECUENCIAS POR NO TOMAR LECHE SON MAS POSITIVAS QUE NEGATIVAS

Esta mañana, en el programa de Carlos Gasdós, el reconocido doctor, Pérez Albela, habló sobre los alimentos que pueden sustituir a la leche, no sin antes asegurar que este producto no es indispensable en la dieta de las personas. Sus consejos llegan después de que el Grupo Gloria admitiera que el producto que vende no es leche.

De acuerdo al especialista, nunca se debe obligar a los niños a consumir leche, ya que probablemente existe una alegria a la lactosa o a la caseína. Además aseguró que es un alimento completamente sustituible. “Principalmente se puede reemplazar con la quinua, que es lo más excelente. También con el ajonjolí, que tiene una cantida bárbara de calcio, lecitina y magnesio”.

“Lo que yo hago con mis hijos es darles tofu en queso de soya, que es más sano que dar leche de soya. El tofu se licua y se mezcla con la avenda. Es decir, hago una mistura de cereales y menestras. Cuando tú juntas esas dos cosas, tienes proteína completa”, agregó, para luego asegurar que es una mala costumbre en nuestro país endulzar siempre la comida.

¿Qué ocurre si nunca tomo leche?

“Vas a tener menos alergias. El ser humano puede sobrevivir sin consumir leche. Es un buen condimento para un puré, pero no es algo indispensable, sobretodo considerando que tenemos un récord de asma y alergias en nuestro país”, comentó Pérez Albela, quien de paso aseguró que el exceso de calcio produce apoptosis (muerte neuronal), cálculos renales, problemas de infarto. “También te puede matar. Por eso no se puede abusar del calcio”.

En lugar de atentar contra la salud de las personas, deberían de aprender de los ganaderos que con su mejor intención donan más de 100 mil litros de leche al día, a los damnificados por los huaycos.