ECHAN DE AVIÓN A CONGRESISTA MOISÉS MAMANI POR TOCAMIENTOS INDEBIDOS

“A mí no me bajaron por tocamientos indebidos sino por mi estado de salud, he sido el último pasajero en subir al avión, no hubo tocamientos ni nada por el estilo”, declaró Mamani, quien agregó que no iba a permitir que “dañen su imagen”.

En el parte policial sentado en la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la aeromoza agraviada narró que ” que al estar parada a la altura del asiento Nro. 1J, le indicó al denunciado que tenía que guardar su equipaje en el compartimiento superior, el señor se dirigió al compartimiento del asiento 4J y al volver a pasar para sentarse en el asiento 1C, le tocó los glúteos desde la cintura hacia abajo en forma grotesca, por lo que le gritó ‘Señor qué le pasa’, pidiéndole al denunciado disculpas, aduciendo que estaba mareado”.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino comentó que “​acá hay dos versiones, la de Mamani y de la empresa, hemos analizado ambas versiones y es un tema que se debe investigar en el Congreso… debe darse un procedimiento que se da en estos casos. La Comisión de Ética convoca al parlamentario y se inicia un proceso de investigación”.