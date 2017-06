DONAR PARA SALVAR VIDAS

En el Perú, no hay una verdadera conciencia sobre la donación de órganos, no existe ese compromiso moral para con la sociedad de salvar vidas, son muchas las ocasiones que hemos sido participes de situaciones donde un familiar o desconocido, se ve en la encrucijada de tomar decisiones sobre las últimas voluntades de aquellos que dejan este mundo para partir a mejor vida.

En el Perú las estadísticas son un reflejo del gran problema según la Reniec, de los 23 millones de peruanos mayores de 18 años, 18 millones le dicen no a la donación de órganos detrás del DNI, casi el 90 % mientras que un 5 % dice que sí y otro 5 % deja en blanco esta opción, No cabe duda que estamos en la cola en comparación con países vecinos.

Mientras que en el Perú menos de tres habitantes por cada millón, son donadores de órganos, en Uruguay son 20 donantes por cada millón, en Brasil (13) y Argentina (13), ni que hablar de países del primer mundo sin ir más lejos España está a la cabeza con un alto índice por cada millón de habitantes 32 son donantes, No sabemos a ciencia cierta cuales son los mitos o temores de la población al no realizar esta práctica de bien, será por el desconocimiento, o los mitos que se crean en torno a los traficantes de órganos o la poca información que reciben por parte de nuestras autoridades, ya que no hay un verdadero plan de acción, mediante campañas de ejercicios que nos hagan ver la realidad de otra forma mientas una vida se apaga otra guarda esperanza.

No cabe duda que las políticas de estado deben estar dirigidas a una verdadera reestructuración de nuestro sistema de salud, ya que por su débil funcionamiento y resquebrajado nivel de confianza las hacen menos creíble en el ejercicio de esta práctica, la toma de decisiones será vital para salvar nuevas vidas.

Esfuerzos:

Instalación del sistema Procura en el 2012, este programa tiene por finalidad instaurar una red de procuradores en los diferentes nosocomios de la capital con la finalidad de acelerar el proceso de donaciones, y así en algo menguar la gran lista de espera de personas que dependen de un órgano para un trasplante y tener un segunda oportunidad y mejor calidad de vida.

De la misma forma, se celebra la ley que aprobó el congreso, que mediante una declaración jurada, las personas expresan su deseo de ser donante de órganos. Así mismo Aníbal Vázquez Valdivia, titular del Minsa, detalló la construcción del Primer Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, único en el país, que demandará una inversión de 1,000 millones de soles, y que beneficiará a los pacientes menores con problemas renales y hepáticos.

